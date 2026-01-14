為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    七旬婦寒夜迷途梯間 內湖警暖心安置助收容

    2026/01/14 09:09 記者鄭景議／台北報導
    警方護送老婦人返回派出所。（記者鄭景議翻攝）

    警方護送老婦人返回派出所。（記者鄭景議翻攝）

    七十多歲的徐姓婦人，前日夜間在寒風中於台北市內湖區港墘路某公寓樓梯間徘徊，神情惶恐且衣著單薄，引起路過民眾注意並報案。內湖分局港墘派出所員警獲報趕抵現場，發現徐婦疑似患有失智情形，且無法說明住處，隨即將她帶回派出所提供熱茶保暖，並經由社會局協助，成功將她送往安置機構妥善照顧。

    內湖分局港墘派出所指出，案發當晚氣溫偏低，員警執行巡邏勤務時接獲民眾通報，指稱有一名長者在公寓樓梯間徘徊多時，看起來需要協助。員警趕到現場後，嘗試與徐婦對話，發現她言語表達不清，且身上沒有攜帶任何身分證明文件或聯絡資訊。考量到深夜氣溫驟降，擔心老婦人長時間待在戶外可能會有失溫風險，員警隨即主動伸出援手，先行將她載回派出所休息。

    抵達派出所後，員警不僅提供溫熱茶水供徐婦禦寒，也耐心地陪在身邊安撫她不安的情緒。為了儘速查明身分，員警同步聯繫台北市政府社會局協助，並透過警政與社福單位的資訊交叉比對。在雙方通力合作下，確認徐婦目前處於需要特別照護的狀況，最終順利將她安全護送往安置機構，讓她獲得妥善的休息與後續關懷。

    內湖分局呼籲，家中如果有高齡或失智長者，家屬應多加留意其動向，並建議為其配戴防走失手環或在隨身衣物標註聯絡資訊。民眾如果在街頭發現疑似迷途長者，請即刻撥打一一0報案電話，讓溫暖與關懷能在寒冬中即時傳遞，共同守護社區安全。

    ☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播