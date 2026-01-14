飆仔囂張「管制」台72線競速 苗警跨縣市抄改裝機車行逮4人

苗栗警方持搜索票及拘票前往台中市改裝機車行執行搜索拘提，共拘提4人到案。（圖由警方提供）

苗栗縣境近期飆風再起，甚有飆車族於凌晨時段「管制」台72線快速道路，供未懸掛車牌的改裝機車於車道上競速之囂張行徑。苗栗警方嚴正執法，循線追到台中市改裝機車行，拘提4人到案並查扣涉案的2輛改裝機車。全案依公共危線罪嫌送辦，並依其等危險駕車、變更車體等違規行為開單告發，改裝機車沒入。

苗栗縣境近期出現多起群聚飆車情形，苗栗警分局於去年12月14日凌晨4點許獲報，台72線公館鄉石圍墻路段有多輛汽、機車聚集疑似有競速違序行為，調派優勢快打警力前往，惟對方於警方到場前即鳥獸散。

經苗栗警分局調閱附近路口監視器影像，發現該群飆車族以車輛「管制」台72線車道，供未懸掛車牌的機車競速，且駕駛未戴安全帽，行徑囂張。

苗栗警分局今（14）日指出，經警方進一步追查，發現飆車族以通訊軟體相約，並以貨車載運無牌改裝機車，遂報請苗栗地方檢察署指揮，於8日持搜索票及拘票兵分3路前往台中市改裝機車行執行搜索拘提，共拘提4人到案，並查扣涉案小貨車及改裝機車共2輛，全案依公共危險罪移送法辦；另依其等危險駕車、未戴安全帽、未依規定使用燈光、變更車體等違規製單告發，2輛改裝機車則沒入。

苗栗警分局表示，苗栗交通四通八達，風景優美多山，歡迎民眾到此觀光旅遊，但絕不容許成為危險競速場所，將以最嚴格的手段持續執法，讓飆仔付出慘痛代價。

該群飆車族以車輛「管制」台72線車道，供無懸掛車牌的機車於上頭競速。（圖由警方提供）

警方拘提4人到案，依公共危險罪移送法辦。（圖由警方提供）

警方查扣涉案小貨車及改裝機車共2輛。（圖由警方提供）

