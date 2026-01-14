聖石金業吸金案 忠孝業務處長涉案程度加深 交保金加碼2百萬

聖石金業忠孝業務處處長周子青因涉案程度加深，檢察官昨晚複訊後，諭知加保2百萬元。（民眾提供）

聖石金業在北中南設立旗艦店，標榜全台專櫃現價買賣高檔黃金條，卻傳出涉嫌違法吸金。去年12月檢警見時機成熟大規模搜索，帶回董事長邱嬿妤等人，諭令邱女5百萬元交保，並配戴電子腳鐐。檢警調閱相關事證後，認定該公司忠孝業務處處長周子青涉案程度加深，再次約談周女到案說明。檢察官複訊後，昨晚諭知加保2百萬元。

去年發動第一波搜索約談時，曾將時任聖石金業忠孝業務處處長周子青約談到案，並以涉犯銀行法諭知50萬元交保並限制出境出海。

請繼續往下閱讀...

檢警近期勾稽比對查扣的帳證資料及被告、證人說法之後，認為周子青涉案程度加深，昨（12）日再次約談她到案說明。

該案曝光原因之一，是民眾向刑事警察局檢舉將錢投資在聖石金業公司，但約滿後卻沒辦法拿回或依約出金，懷疑被詐。因此檢警於去年12月1日發動搜索，帶回董事長邱嬿妤等人，並諭令邱女5百萬交保。

聖石金業實際操盤者為前負責人邱薡宬，但因其觸犯期貨交易法被判刑，才由妹妹接手公司。而聖石金業也四處做公益當作廣告，營造良好企業形象，而高雄旗艦店開幕時，立委林思銘辦公室主任李永誠也現身剪綵。

檢警查出， 2017年成立的聖石金業，以直銷佣金獎金制度及個人臉書分享貼文方式，對外推銷、招攬不特定民眾簽訂保證獲利的「黃金條塊託售合約」。雙方約定依台灣銀行公告的牌告金價向公司購買黃金條塊，並依照購買克數重量，發放8%到14%不等的高額年利率回饋。

投資人所購買的黃金條塊在投資期間委由聖石公司保管，公司則依約定的年利率計算1年後的黃金託售價格，並預先載明於合約書中，向投資人保證等到合約期滿，聖石公司必須依託售價格向投資人購回黃金條塊，即投資人可依投資購買黃金的公克數，保證獲取相對應的利潤，以此吸金手法招攬投資者。

檢警認為近期金價飆升，聖石金業若依照原訂契約，根本難以付款買回民眾投資的黃金，涉及違法吸金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

聖石金業實際操盤者為前負責人邱薡宬（見圖），但因其觸犯期貨交易法被判刑，後將公司交棒給妹妹邱嬿妤（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法