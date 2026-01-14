為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    聖石金業吸金案 忠孝業務處長涉案程度加深 交保金加碼2百萬

    2026/01/14 08:44 記者吳昇儒／台北報導
    聖石金業忠孝業務處處長周子青因涉案程度加深，檢察官昨晚複訊後，諭知加保2百萬元。（民眾提供）

    聖石金業忠孝業務處處長周子青因涉案程度加深，檢察官昨晚複訊後，諭知加保2百萬元。（民眾提供）

    聖石金業在北中南設立旗艦店，標榜全台專櫃現價買賣高檔黃金條，卻傳出涉嫌違法吸金。去年12月檢警見時機成熟大規模搜索，帶回董事長邱嬿妤等人，諭令邱女5百萬元交保，並配戴電子腳鐐。檢警調閱相關事證後，認定該公司忠孝業務處處長周子青涉案程度加深，再次約談周女到案說明。檢察官複訊後，昨晚諭知加保2百萬元。

    去年發動第一波搜索約談時，曾將時任聖石金業忠孝業務處處長周子青約談到案，並以涉犯銀行法諭知50萬元交保並限制出境出海。

    檢警近期勾稽比對查扣的帳證資料及被告、證人說法之後，認為周子青涉案程度加深，昨（12）日再次約談她到案說明。

    該案曝光原因之一，是民眾向刑事警察局檢舉將錢投資在聖石金業公司，但約滿後卻沒辦法拿回或依約出金，懷疑被詐。因此檢警於去年12月1日發動搜索，帶回董事長邱嬿妤等人，並諭令邱女5百萬交保。

    聖石金業實際操盤者為前負責人邱薡宬，但因其觸犯期貨交易法被判刑，才由妹妹接手公司。而聖石金業也四處做公益當作廣告，營造良好企業形象，而高雄旗艦店開幕時，立委林思銘辦公室主任李永誠也現身剪綵。

    檢警查出， 2017年成立的聖石金業，以直銷佣金獎金制度及個人臉書分享貼文方式，對外推銷、招攬不特定民眾簽訂保證獲利的「黃金條塊託售合約」。雙方約定依台灣銀行公告的牌告金價向公司購買黃金條塊，並依照購買克數重量，發放8%到14%不等的高額年利率回饋。

    投資人所購買的黃金條塊在投資期間委由聖石公司保管，公司則依約定的年利率計算1年後的黃金託售價格，並預先載明於合約書中，向投資人保證等到合約期滿，聖石公司必須依託售價格向投資人購回黃金條塊，即投資人可依投資購買黃金的公克數，保證獲取相對應的利潤，以此吸金手法招攬投資者。

    檢警認為近期金價飆升，聖石金業若依照原訂契約，根本難以付款買回民眾投資的黃金，涉及違法吸金。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    聖石金業實際操盤者為前負責人邱薡宬（見圖），但因其觸犯期貨交易法被判刑，後將公司交棒給妹妹邱嬿妤（民眾提供）

    聖石金業實際操盤者為前負責人邱薡宬（見圖），但因其觸犯期貨交易法被判刑，後將公司交棒給妹妹邱嬿妤（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播