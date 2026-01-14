為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    騎士自摔不配合酒測遭罰18萬、扣照 因這原因法官全撤銷

    2026/01/14 08:14 記者陳建志／台中報導
    林姓男子騎車自摔無法配合酒測，遭認定拒測開罰，但林男主張是因癲癇發作才無法配合，台中高等行政法院判決原處分撤銷。（示意圖，記者陳建志攝）

    林姓男子騎車自摔無法配合酒測，遭認定拒測開罰，但林男主張是因癲癇發作才無法配合，台中高等行政法院判決原處分撤銷。（示意圖，記者陳建志攝）

    一名林姓騎士，今年7月騎車自摔，員警將他送醫後到急診室要進行酒測，但林男卻僅吸氣沒有吐氣，且語無倫次，員警認為他故意不配合，對他開出拒測18萬元罰單，還吊銷駕照、吊扣牌照2年，林男不服提起行政訴訟，強調是因癲癇發作，造成大腦功能紊亂，才會無法配合，並非故意拒測，法官詢問醫生後，證明因癲癇發作導致大腦功能暫時性混亂，確實可能影響其理解進行酒測，因而判決原處分撤銷。

    判決指出，林姓騎士2025年7月24日上午10點多，騎機車行經台中北屯區時自摔，員警到場後將他送醫，並在急診室對他進行酒測，因認為林男故意不配合酒測，依道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款開出18萬罰單，並吊銷駕駛執照、吊扣汽車牌照24個月，林男不服提起行政訴訟。

    林男主張，當時是因癲癇發作而自摔，且因而造成大腦功能紊亂、無法配合進行吐氣酒精濃度測試，並非拒絕進行酒測，要求原處分撤銷。

    台中高等行政法院法官當庭勘驗員警當時的密錄器影像，發現林男當時雙眼無神、渙散躺在急診室病床上，員警要對他進行酒測時，數次含住吹嘴後均僅有吸而沒有吐氣的動作，並數次將遭束縛的雙手舉起繞圈圈的怪異動作，且向員警稱「為什麼我吸了你不知道說什麼是吸」、「先這樣嘛（雙手繞圈）對不對」，員警因而認定是故意拒測。

    不過中國附醫開出的診斷證明書表示，疑似癲癇發作導致大腦功能暫時混亂，出現意識模糊、定向障礙、注意力不集中等症狀。醫生也證明林男癲癇發作後，根據抽血檢驗結果顯示大腦功能暫時性混亂，臨床表現包括意識模糊、定向障礙及注意力不集中等症狀，神經學症狀可能影響其理解或配合進行酒精濃度測試。

    法官因而認定，警方判定林男是故意不配合酒測有違誤，林男訴請撤銷為有理由，判決原處分撤銷。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

