    首頁 > 社會

    台中商辦16樓無窗外牆神秘塗鴉 「雪糕刺客」終現身…急甩鍋

    2026/01/14 06:16 記者許國楨／台中報導
    台中商辦16樓無窗外牆遭惡意塗鴉。（民眾提供）

    台中商辦16樓無窗外牆遭惡意塗鴉。（民眾提供）

    台中市北區一棟16層高的老字號商辦大樓，日前突然出現神秘塗鴉，黑白線條盤踞在無窗高樓層外牆，其中一側清楚署名「雪糕刺客」，畫面醒目又詭譎，由於高度是一般人難以靠近，不少民眾好奇究竟怎麼畫上去的，警方深入追查鎖定一名年輕男子，近日終於到案，卻一開口就把責任推得一乾二淨。

    警方去年12月10日接獲報案，北區中清路一段一棟商辦大樓外牆遭不明人士噴漆塗鴉，大樓管委會認為嚴重影響建築外觀與公共環境，隨即報警並提告。

    經查，塗鴉實際發生時間為11月18日清晨5時許，因位置在高樓層無窗外牆，不易察覺，直到數週後才被人發現，塗鴉左側可見「雪糕刺客」署名，右側則為難以辨識黑色線條，整體風格張狂，彷彿刻意挑戰城市視覺與警方底線。

    由於塗鴉高度驚人，警方研判嫌犯極可能從頂樓進入，利用繩索垂降方式犯案，經調閱大樓出入口、電梯、樓梯間及周邊路口監視器，逐步比對相關影像，鎖定24歲謝姓男子涉嫌但多次聯繫未果，隨後依法寄發書面通知。

    據了解，謝男近日終於到案說明，卻辯稱只是到大樓頂樓「看風景」，實際噴漆的是兩名透過網路認識的塗鴉同好，以垂降方式創作，不但不認識，也沒有任何聯絡方式，警方認為其說詞避重就輕，詢後仍依刑法毀損罪函送台中地檢署偵辦，並將持續追查其供稱的兩名共犯身分。

    「雪糕刺客」近日到案。（民眾提供）

    「雪糕刺客」近日到案。（民眾提供）

