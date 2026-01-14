為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    驚險一瞬間！高雄男毒駕逆向撞翻車 1大2小嚇到彈飛

    2026/01/14 00:40 記者許麗娟／高雄報導
    肇事轎車撞到四輪朝天，駕駛涉毒駕並受輕傷。（民眾提供）

    肇事轎車撞到四輪朝天，駕駛涉毒駕並受輕傷。（民眾提供）

    車禍瞬間險撞到3名大小孩，幸好3人跑得快未被撞擊到。（民眾提供）

    車禍瞬間險撞到3名大小孩，幸好3人跑得快未被撞擊到。（民眾提供）

    1名媽媽和2小孩被車禍嚇到當場彈飛。（民眾提供）

    1名媽媽和2小孩被車禍嚇到當場彈飛。（民眾提供）

    高雄市苓雅區福安路昨（13）日晚上7點多發生一起驚險車禍，曾姓男子（57歲）駕駛轎車突逆向衝撞對向車道路旁停放的小貨車，曾男的轎車當場翻覆四輪朝天，車禍除了波及4輛路旁機車，當時有1媽媽帶著2名小孩行經險遭撞擊，幸好3人跑得快當場被嚇到彈飛未受傷，曾男不僅唾液測試有毒品反應，車上還被找到海洛因等毒品。

    　苓雅分局凱旋所指出，13日晚間7時48分接獲通報車禍到場。經瞭解，曾男轎車於福安路往東行駛，不明原因逆向擦撞路邊停放之1部小貨車後翻覆，車禍波及4輛機車，幸好無路人受傷，僅曾男輕微擦傷。

    　警方在曾男車上查獲海洛因3包（總毛重1.22公克）及依托咪酯電子菸1支；曾男經毒品唾液試劑測試結果為鴉片類、安非他命類、依托咪酯類、卡西酮類等呈現陽性反應，警方現場將曾男逮捕偵辦。

    　警方表示，曾男依違反毒品罪嫌，逮捕後移送地檢署偵辦。毒駕行為依違反道路交通管理處罰條例第35條製單舉發；另經查曾男所駕駛自小客車牌為逾檢註銷車牌，依道交條例第12條扣牌及查扣車輛。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

