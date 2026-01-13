桃園爆隨機攻擊學生！國小女走出校門遭女子鎖喉、拖行

桃園市1名國小女學生，走出校門遭女子鎖喉、拖行。（擷取自余信憲臉書）

桃園市桃園區昨（12）日下午4點多發生疑似隨機攻擊事件，1名國小女學生從學校走出，突遭年約20多歲的陌生女子攻擊，甚至遭鎖喉、拖行。議員余信憲今（13）日晚間於臉書PO出監視器畫面表示，所幸當時有路過民眾見義勇為，立即出面制止，女學生才得以脫身，這不是意外，是隨機、無預警的街頭暴力，也想問為何桃園的學生，在放學回家的路上，要承擔這樣的風險。

桃園警分局晚間表示，龍安所員警獲報後立即趕抵，將涉案的22歲張姓女子壓制並保護管束，通知消防人員將她強制就醫。她疑似與伴侶吵架後情緒不穩，跑到學校看到女學生就動手。家長對女子提出傷害、恐嚇、妨害自由等告訴，警方已依法處理，同時加強巡查校園周邊安全。

請繼續往下閱讀...

監視器畫面顯示，當時女學生遭到女子勒住脖子企圖拖走，拉扯過程有多名路人目擊，熱心騎士及路人趕緊上前制止，女學生才脫身跑進學校。余信憲指出，女學生當時被勒到臉色發白、幾乎無法呼吸，女子還試圖將她甩到地上，幸好現場有路過民眾出面制止，女學生才得以脫身、重新吸到新鮮空氣，隨後驚魂未定跑回學校，如果當時沒有熱心民眾出手，後果不堪設想。

女疑要錢失敗變鎖喉

議員黃瓊慧表示，經詢問桃市府教育局，事發原因是該名女子向女學生要錢未果而動手勒她，已通報派出所加強巡檢，學校也立即安撫學生情緒，並發出聲明提醒其他家長及孩子注意，避免恐慌。

學校聲明指出，事件發生於12日放學後，獲報後立即進行校安及社政通報，教育局及警政單位也提供協助，今（13）日已利用朝會，加強學童安全自保宣導，並請導師持續關心被攻擊學生的身心狀違抗，同時通知派出所及里辦公室加強校園周圍安全巡邏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法