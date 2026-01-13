五楊高架驚傳二次事故 多元計程車駕駛故障待拖吊被撞命危

中山高五楊高架新北市林口路段，今晚驚傳程姓多元計程車駕駛在拋錨車拖吊時，遭後方楊姓男子開車撞上，送醫命危，肇事原因及責任歸屬仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

中山高五楊高架南下林口路段今晚驚傳二次事故釀成的死亡車禍，一名男子被發現倒在外側車道，救護到場發現已失去生命徵象，送醫後並不樂觀。國道一隊調查，程姓男子因駕駛的營業轎車故障，拖吊車移除之際，楊姓男子駕車未注意，撞上程男，初判為未注意車前狀況，肇事原因及責任歸屬仍待調查釐清。

國道一隊今晚8時44分獲報，中山高五楊高架道南向40.6公里林口路段發生事故，1名男子被撞倒臥於外側車道，119到場，發現52歲程姓男子駕駛多元計程車，途經事發路段故障停在路肩，待拖吊車排除，後方54歲楊姓男子駕車途經，疑未注意車前狀況，撞擊車外的程男，程男當場失去生命跡象，救護車送醫仍未脫險，事故現場排除中，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

國道一隊呼籲用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，車輛故障停在車道應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，也可利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。待援時隨時面向來車，注意後方車輛動態，高公局合法拖吊車到場，就儘速離開現場，以確保安全。

