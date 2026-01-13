1/13 大樂透頭獎1注獨得 台南誕生億萬富翁

1月13日開獎的第115000004期大樂透頭獎開出1注，第115000011期今彩539頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

1月13日開獎的第115000004期大樂透頭獎頭獎開出1注，由台南市永康區崑山里永大路2段63號「猜衆電腦投注棧」開出；第115000011期今彩539頭獎則摃龜。

第115000004期大樂透中獎號碼「02、10、18、19、39、49，特別號：24」。頭獎開出1注，可得1億1067萬3384元；貳獎摃龜；參獎共41注中獎，每注可得5萬628元；肆獎共117注中獎，每注可得1萬1405元；伍獎共1851注中獎，每注可得2000元；陸獎共2831注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8264中獎，每注可得400元；普獎共3萬4467注中獎，每注可得400元。

第115000004期49樂合彩中獎號碼為「02、10、18、19、39、49」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共64注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2864注中獎，每注可得1250元。

第115000011期今彩539中獎號碼為「06、16、17、19、31」。頭獎摃龜；貳獎共242注中獎，每注可得2萬元；參獎共7824注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9350注中獎，每注可得50元。

第115000011期39樂合彩中獎號碼為「06、16、17、19、31」。四合共開出6注，每注可得21萬2500元；三合共479注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4136注中獎，每注可得1125元。

第115000011期3星彩中獎號碼為「907」。壹獎共54注中獎，每注可得5000元。

第115000011期4星彩中獎號碼為「7920」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

