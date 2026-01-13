男子犯39件竊盜、偽造文書 搬孝親牌求情「這原因」被駁

陳姓男子犯下39件竊盜等罪行，他以「刑度過重」等理由提抗告，台中高分院駁回確定。（資料照）

陳姓男子有多次竊盜前科，分別在苗栗、彰化等地犯下至少39件竊盜、偽造文書等罪行，經彰化地院、苗栗地院審理，宣告刑為6年10月、2年4月，定應執行為3年6月及1年10月，不過陳男以「刑度過重」、「需照顧79歲老母」為由提抗告。台中高分院審理，法官認為量刑已從寬、未違比例原則，駁回抗告，維持原裁定，全案確定。

判決書指出，陳男在2023年3月至10月間內於不同縣市瘋狂行竊，包括偷車牌、高檔酒類等，甚至還有涉及偽造文書、詐欺等案件，其中在苗栗犯下9罪，苗栗地院分處2月至4月不等徒刑，總刑期為2年4月，定應執行1年10月；而在彰化地院的部分，因涉及29罪，總刑期為6年10月裁定執行3年6月。

不過陳男不滿刑期過長提起抗告，他主張犯行多集中於八個月內，犯罪時間密集應屬同罪，應減輕刑度，同時羅列多起社會重大詐欺、偽造文書案，指稱那些判幾十年的案件執行刑才幾年，認為法院對他的竊盜罪定刑「太過嚴苛、不符比例」，同時，他還指責法院重複計算案號，違反「一事不再理」原則。

最後他還搬出親情牌，聲稱家中79歲、曾昏迷送醫的患病老母，急需他回家照顧，懇求法官給予自新機會。

台中高分院法官審理後指出，陳男所謂的案號重複，純粹是他對法院分批定刑程序的誤解。而陳男一再重複犯下相同類型的竊盜案，顯示其「惡習難改」，基於刑罰矯正功能與社會防衛考量，本就應限縮其定執行刑的寬減空間，「不能把法律當成折扣大拍賣」，另外法官也駁斥「刑度對照」說認為各案情節不同，不能比附援引。

法官最後認定，原審法院裁定刑期均在法律規定的範圍內，且給予了適度的折扣，陳男抗告「毫無理由」，駁回其兩項抗告，陳男必須乖乖入監服完應得的刑期。

