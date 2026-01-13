為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男子犯39件竊盜、偽造文書 搬孝親牌求情「這原因」被駁

    2026/01/13 22:05 記者陳冠備／彰化報導
    陳姓男子犯下39件竊盜等罪行，他以「刑度過重」等理由提抗告，台中高分院駁回確定。（資料照）

    陳姓男子犯下39件竊盜等罪行，他以「刑度過重」等理由提抗告，台中高分院駁回確定。（資料照）

    陳姓男子有多次竊盜前科，分別在苗栗、彰化等地犯下至少39件竊盜、偽造文書等罪行，經彰化地院、苗栗地院審理，宣告刑為6年10月、2年4月，定應執行為3年6月及1年10月，不過陳男以「刑度過重」、「需照顧79歲老母」為由提抗告。台中高分院審理，法官認為量刑已從寬、未違比例原則，駁回抗告，維持原裁定，全案確定。

    判決書指出，陳男在2023年3月至10月間內於不同縣市瘋狂行竊，包括偷車牌、高檔酒類等，甚至還有涉及偽造文書、詐欺等案件，其中在苗栗犯下9罪，苗栗地院分處2月至4月不等徒刑，總刑期為2年4月，定應執行1年10月；而在彰化地院的部分，因涉及29罪，總刑期為6年10月裁定執行3年6月。

    不過陳男不滿刑期過長提起抗告，他主張犯行多集中於八個月內，犯罪時間密集應屬同罪，應減輕刑度，同時羅列多起社會重大詐欺、偽造文書案，指稱那些判幾十年的案件執行刑才幾年，認為法院對他的竊盜罪定刑「太過嚴苛、不符比例」，同時，他還指責法院重複計算案號，違反「一事不再理」原則。

    最後他還搬出親情牌，聲稱家中79歲、曾昏迷送醫的患病老母，急需他回家照顧，懇求法官給予自新機會。

    台中高分院法官審理後指出，陳男所謂的案號重複，純粹是他對法院分批定刑程序的誤解。而陳男一再重複犯下相同類型的竊盜案，顯示其「惡習難改」，基於刑罰矯正功能與社會防衛考量，本就應限縮其定執行刑的寬減空間，「不能把法律當成折扣大拍賣」，另外法官也駁斥「刑度對照」說認為各案情節不同，不能比附援引。

    法官最後認定，原審法院裁定刑期均在法律規定的範圍內，且給予了適度的折扣，陳男抗告「毫無理由」，駁回其兩項抗告，陳男必須乖乖入監服完應得的刑期。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播