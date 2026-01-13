幼兒園女師掌摑幼兒害流鼻血 台南地院判4月、不得易科罰金

掌摑幼兒導致流鼻血，台南地院判王姓女師四月徒刑，不得易科罰金。（資料照，記者王俊忠攝）

台南市安平區1家幼兒園王姓女老師指導1名幼兒功課時，因情緒失控、出手猛力掌摑幼兒，導致孩子鼻部流血，教育局裁罰60萬元並公布姓名、終身不得再任教保服務人員。幼兒家長提告，台南地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，對王女判刑4個月，因是依兒少法加重其刑，不得易科罰金。

判決指出，王姓女子是台南市安平區1所幼兒園的導師，2025年4月22日上午10點許，她在教室內指導1名幼兒語文功課時，明知幼兒未滿12歲，竟因一時情緒失控、出手猛力掌摑幼兒臉部，導致孩子鼻部流血，受有鼻黏膜紅腫傷害，幼兒母親對王女提出傷害告訴；檢方起訴王女。

台南地院審結指出，學生受教權、身體自主權與人格權，國家應予保障，使學生不受任何體罰及霸凌行為；教育基本法也明文禁止教師在教育過程，對學生身體施以體罰造成傷害。

法院說明，且依聯合國兒童權利公約，應保護兒童不受任何形式的身心暴力、傷害，不得以管教權、懲戒權等理由，輕率地對兒童實施暴行。本案發生時王女為50餘歲的成年人，屬成年人故意對兒童犯罪，依兒少法加重量刑。

法官審酌，王女身為幼兒園老師，應以專業、理性管教兒童，對幼兒善盡保護教養責任，竟未能尊重兒童身體法益，有害幼兒心智成長，犯行應予責難，且迄今未與家長和解或獲得原諒，依法判刑4月。由於故意傷害兒童，依兒少法規定加重其刑，即使受6個月以下有期徒刑的宣告，亦不符合得易科罰金的規定，但得聲請易服社會勞動；可上訴。

