台中北屯工地80萬電線被偷 「紅內褲三人組」竊團全都錄

台中市北屯區一處建築工地近日發生竊案，有工地業者在社群平台Threads貼文指出，本月8日凌晨1時許，工地遭到3名竊賊闖入行竊，鎖在貨櫃屋內的電線遭整批搬走，初估損失高達80萬元，其中一名竊嫌行竊時竟穿著紅色內褲入鏡，畫面曝光後，被網友戲稱為「紅內褲偷線三人組」。

業者表示，該工地先前就曾失竊過一次，當時報警卻未能順利破案，為防再度受害，才特地將貴重電線集中存放在貨櫃屋內並上鎖，未料竊賊這回直接破壞貨櫃門板，毫不遮掩地進入屋內行竊，行徑相當囂張，讓業者直呼「真的太猖狂」。

更令人氣憤的是，這組三人竊賊疑似早已鎖定多處工地，不僅在北屯犯案，事後還轉往其他工地試圖偷竊電線，幸好警報器作動聲響過大，才讓竊賊倉皇逃逸，未再造成實質損失，業者也提醒同業特別留意，該竊賊所使用的車輛疑似懸掛假車牌，增加追查難度，呼籲年前務必加強工地財物防護。

對此，第五分局今天表示，有關民眾於Threads上傳影片，內容顯示北屯區太安中街一處工地電線遭竊等情，已依規定於1月8日受理報案，調閱監視影像，專責人員刻正循線積極追查涉案人到案，依法偵辦。

