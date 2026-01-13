為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中北屯工地80萬電線被偷 「紅內褲三人組」竊團全都錄

    2026/01/13 19:10 記者許國楨／台中報導
    台中市北屯區一處工地近日傳出竊案，三名竊賊闖入貨櫃屋內，偷走80萬元的電線。（擷自Threads）

    台中市北屯區一處工地近日傳出竊案，三名竊賊闖入貨櫃屋內，偷走80萬元的電線。（擷自Threads）

    台中市北屯區一處建築工地近日發生竊案，有工地業者在社群平台Threads貼文指出，本月8日凌晨1時許，工地遭到3名竊賊闖入行竊，鎖在貨櫃屋內的電線遭整批搬走，初估損失高達80萬元，其中一名竊嫌行竊時竟穿著紅色內褲入鏡，畫面曝光後，被網友戲稱為「紅內褲偷線三人組」。

    業者表示，該工地先前就曾失竊過一次，當時報警卻未能順利破案，為防再度受害，才特地將貴重電線集中存放在貨櫃屋內並上鎖，未料竊賊這回直接破壞貨櫃門板，毫不遮掩地進入屋內行竊，行徑相當囂張，讓業者直呼「真的太猖狂」。

    更令人氣憤的是，這組三人竊賊疑似早已鎖定多處工地，不僅在北屯犯案，事後還轉往其他工地試圖偷竊電線，幸好警報器作動聲響過大，才讓竊賊倉皇逃逸，未再造成實質損失，業者也提醒同業特別留意，該竊賊所使用的車輛疑似懸掛假車牌，增加追查難度，呼籲年前務必加強工地財物防護。

    對此，第五分局今天表示，有關民眾於Threads上傳影片，內容顯示北屯區太安中街一處工地電線遭竊等情，已依規定於1月8日受理報案，調閱監視影像，專責人員刻正循線積極追查涉案人到案，依法偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播