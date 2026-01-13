為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    公車輔大前急切夾撞貨車 4女乘客受傷

    2026/01/13 18:09 記者吳仁捷／新北報導
    新北市一輛公車今天下午在輔大前路段，夾撞一輛貨車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市輔大前中正路段一輛公車，今天下午因向內側急切，夾撞同向的小貨車，造成公車上四名乘客受傷，其中三人頭破血流、牙齒斷裂，一人右手挫傷，其餘乘客也飽受驚嚇，公車司機稱機械故障變換車道，車禍肇因仍待調查釐清。

    這起車禍發生在今天下午3時許，新莊警分局獲報，一輛公車與小貨車在新莊區中正路653號前發生碰撞車禍，警方到場處理、維持交通秩序。

    警方調查，當時61歲吳姓男子駕駛公車沿中正路外側車道往建國一路方向行駛，吳男稱機械故障需變換車道，急切之下撞上同向內側車道直行、29歲林男駕駛的貨車，猛烈撞擊下，兩駕駛因繫安全帶，幸未受傷、但公車乘客76歲周婦牙齒受傷、19歲張女頭部撕裂傷、34歲周女後腦及右手右腳挫傷、69歲張婦右手挫傷，四人均由救護員緊急送醫，意識均清楚。

    警方於現場對公車、小貨車駕駛實施酒測，酒測值均為0，全案由交通分隊完成調查、勘查採證照相及測繪紀錄，肇事責任仍待後續釐清；新莊分局呼籲，駕駛人行車務必注意車前狀況及安全變換車道，如車輛疑似故障應先確保安全並停靠適當處所處理，以降低事故風險。

    新北市一輛公車今天下午在輔大前路段，夾撞一輛貨車。（記者吳仁捷翻攝）

