    首頁 > 社會

    大學生騎車自撞石門「鬼城」前護欄摔死 警初判車速過快

    2026/01/13 16:47 記者林嘉東／新北報導
    梁姓男大學生昨天騎車行經金山石門區海灣社區前彎道失控自撞右側護欄傷重不治。基隆地檢署相驗釐清死因中。（記者林嘉東攝）

    梁姓男大學生昨天趁期末考完後，與4名大學友人騎車至北海岸旅遊，中午途經新北市石門鬼城「海灣新城」社區前大彎道時，疑車速過快等因素，失控自撞右側水泥護欄後噴飛，經送醫急救後傷重不治。警方趕抵發現事故地點水泥護欄、路面留下刮地痕，與右側車身有多道刮痕相符，報請檢察官相驗釐清死因中。

    新北市消防局第三救災救護大隊三芝分隊昨天中午12點02分接獲通報，20歲的梁姓大學生，騎車行經新北市石門區「海灣新城」社區前失控摔車，消防隊員趕抵將梁男送往台大金山分院急救至下午1時許，傷重不治。

    警方調查，梁男昨天與4名大學友人相約各騎1台機車，沿著淡金公路，從新北淡水區騎往金山石門區北海岸旅遊，途經北海岸石門「海灣新城」社區（因建物年久失修、環境髒亂，被冠上「鬼城」）前大彎道時，失控自撞護欄後摔車。

    警方勘驗事故地點發現，梁男騎乘的機車右側車身有很多道刮痕，與擦撞事故路段水泥護欄、路面留下的刮痕相符，加上事故路段位處彎道，初步研判梁男因車速過快，加上不熟悉路況才會失控自撞水泥護欄。

