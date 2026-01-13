著骷髏裝戰術背心掛槍逛大街引恐慌 花蓮警依社維法送裁罰

花蓮市一名女子穿著角色扮演的裝備在市區行走，引發民眾恐慌。（警方提供）

台北捷運去年底才發生持刀攻擊事件，犯嫌穿著類似戰術背心外觀讓人印象深刻，沒想到花蓮市區昨傍晚竟也出現一名全副武裝的「骷髏人」！身穿戰術背心、頭戴鋼盔與骷髏面罩，腰間還掛著一把手槍，嚇壞不少路人；花蓮警分局獲報後趕往現場攔查，發現竟是一名24歲廖姓女子在玩Cosplay「試裝」，訊後依違反社會秩序維護法送法院裁處。

花蓮警分局今指出，昨天下午4點半左右接獲多位民眾報案，指稱在花蓮市中正路、新港街口鬧區，看見一名行跡可疑人士，不僅全身穿著黑色戰術防彈背心、戰術頭盔，臉部還戴著駭人的骷髏頭面罩，更令人驚恐的是，其大腿槍套上還插著一把手槍，由於去年底北捷攻擊事件引發社會譁然，民眾擔心是模仿犯企圖在鬧區滋事，造成週邊氣氛一度緊張。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後立即啟動快速反應趕赴現場，在超商旁騎樓發現這名「全副武裝」的民眾，隨即上前盤查，經查該名穿著戰術裝備的民眾為花蓮在地24歲廖姓女子，她面對警方大陣仗盤查也嚇了一跳，急忙解釋自己並無惡意。廖女向警方供稱，自己是電玩遊戲粉絲，這身裝扮是在扮演遊戲中的人氣角色「幽靈」。

廖女向警方解釋說，因為下個月準備參加台北南港展覽館的動漫展，為了適應裝備重量與活動度，才會突發奇想，先穿著整套裝備到花蓮市區「試裝練習」並散步。不過警方認為，廖女所攜帶的雖是玩具槍，但外型逼真，且在北捷攻擊事件發生後的敏感時機，刻意以蒙面、骷髏造型及攜帶類似真槍的物品在人潮眾多的鬧區行走，已嚴重造成民眾恐慌與不安。

全案經警方詢問後，初步認定廖女無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，有危害安全之虞，依違反《社會秩序維護法》第65條第3款移送法院裁罰，可能會面臨新臺幣1萬8千元以下罰鍰。花蓮分局呼籲，民眾參與Cosplay活動應注意場合與時間，切勿於公共場所穿著具攻擊性、易引發恐慌之裝扮，或攜帶仿真、玩具槍械等物品，以免造成他人誤會與社會不安。

花蓮市一名女子穿著角色扮演的裝備在市區行走，引發民眾恐慌。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法