    高雄曳引車擦撞公車 監視器畫面曝原因

    2026/01/13 15:58 記者洪臣宏／高雄報導
    曳引車右轉時與公車發生擦撞。（民眾提供）

    曳引車右轉時與公車發生擦撞。（民眾提供）

    高雄市小港區今（13）日下午發生曳引車與公車擦撞車禍，警方調閱監視器，發現曳引車疑未保持安全間距釀禍，所幸當時公車上沒有乘客，2名駕駛沒有受傷，車禍原因有待釐清。

    小港分局桂林派出所、小港交通分隊下午1時05分接獲通報，於小港區中安與高鳳路口有交通意外事故 ，旋即派員到場處理，並測繪交通意外事故現場圖及指揮管制與疏導交通。

    經查，50歲黃男駕駛營業曳引車，沿中安路西向東方向行駛中間快車道，欲右轉往高鳳路時，疑似因未保持安全間距，右側板台不慎與同向行駛外側快車道，右轉高鳳路的49歲陳男所駕駛大客車左前車頭擦撞。所幸公車上無乘客，雙方駕駛亦無受傷，雙方酒測值均為0。

    警方於現場指揮管制與疏導交通，13時53分排除道路障礙，交通恢復順暢。詳細肇事原因，尚待市警局交通警察大隊分析研判釐清。

    小港分局呼籲，大型車轉彎時應注意內輪差，民眾行車時注意避開大型車左右側，以免發生憾事。

    小港區發生曳引車與公車擦撞車禍。（民眾提供）

    小港區發生曳引車與公車擦撞車禍。（民眾提供）

    曳引車與公車擦撞，所幸無人受傷。（民眾提供）

    曳引車與公車擦撞，所幸無人受傷。（民眾提供）

    兩車擦撞造成車體毀損。（民眾提供）

    兩車擦撞造成車體毀損。（民眾提供）

