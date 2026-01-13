寒冬中的善意接力！台中修配廠好暖 成9旬迷途嬤避風港

老婦因迷途走進路旁修配廠。（民眾提供）

冷氣團來襲、夜色低垂，台中市一名年近9旬失智老婦在低溫中迷途徘徊，原本令人揪心的走失危機，卻因一間修車廠的即時關懷與警方迅速協助，最終化為溫暖團圓畫面，讓寒冬多了一份人情溫度。

前天傍晚，老婦趁家人忙於準備晚餐不注意時獨自外出，因方向感不佳迷失街頭，穿著單薄外套、步履蹣跚地走進路旁一間修配廠，當時氣溫驟降，修配廠內機具運轉聲不斷，卻掩不住老婦顫抖身影，業者察覺她神情恍惚、雙手凍得發紫，擔心發生失溫意外，立刻請她進入保暖並求助警方，讓修車廠瞬間成了寒夜中的避風港。

請繼續往下閱讀...

轄區第二分局員警欒佺蓁、林家禾獲報迅速趕抵，發現老婦因失智與受驚，無法清楚表達身分與住處，隨即將她帶返派出所安置，熱茶、暖氣與溫柔安撫取代了刺骨寒風，員警耐心陪伴，就像照顧自家長輩般細心，讓老婦逐漸放下不安。

為爭取時間，警方啟動科技輔助，透過人臉辨識系統比對身分，終於順利聯繫上焦急尋人家屬，當家屬趕抵派出所，見老婦平安無恙、坐在室內取暖時，懸在心頭大石終於放下，激動之情溢於言表，表示恰逢強烈寒流侵襲，若未即時被發現，後果恐不堪設想，頻向警方與修配廠業者致謝。

第二分局長鍾承志呼籲，寒流期間氣溫驟降，家中若有失智或行動不便的長者，務必多加留意其動向，避免獨自外出造成走失或失溫風險，建議可為長者配戴載有聯絡方式手鍊、名牌，或申請指紋建檔、定位設備，以利第一時間獲得協助。

修配廠業者向警方說明原委。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法