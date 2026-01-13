圓環臨停讓後車乾等沒違規？ 警一句打臉：沒逾3分鐘

行車影像拍到一輛VOLVO轎車在圓環臨停擋車流，民眾檢舉2次。警方指出，因未滿3分鐘，所以才未開單，引發網友熱議。（翻攝youtube）

民眾近日在網路貼出行車影像，公審一輛VOLVO轎車，開進市區圓環路的停車區域時，擋住出口等人，造成後方車流受阻並以影像檢舉並排停車。警方回覆，影像顯示違停行為未達3分鐘，且行駛途中未見危險駕車，因此沒有舉發開單。

從影像可見，該車在車道上臨停約2分鐘，兩側停車格旁也有車輛停著，後方車輛因此被阻擋，無法離開圓環停車區域，拍攝者隨後提出2次檢舉，仍收到不舉發回覆，引發網友討論民眾檢舉門檻。

警方說明，現行民眾得檢舉的靜態違規項目已有限縮，併排停車雖屬可檢舉範圍，但涉及上、下客貨的臨時停車時，影像必須能清楚呈現停車與駛離畫面並證明車輛停止達3分鐘以上，同時具體顯示妨礙人車通行，資料不足就不予處理。警方因此認定這個檢舉案未達3分鐘，非屬民眾得檢舉的違規項目。

依道路交通管理處罰條例規定，臨時停車是因上、下人客或裝卸物品而停止，時間未滿3分鐘且保持可立即行駛狀態，停車則是停放而不立即行駛；立法院研究整理，併排停車屬停車違規的一種，實務上仍須依影像能否證明持續停止狀態與妨礙通行程度，來判斷是否成立舉發。

至於拍攝者另指車輛行駛過程涉及危險駕車，警方表示影像中未見以危險方式駕車的行車態樣，與危險駕車舉發構成要件不一樣，所以才沒有開單，但警方呼籲駕駛人，不要為了貪圖一時方便，影響人車通行，將持續執法與宣導，維護道路通行安全。

