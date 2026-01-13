下班尖峰拋錨！轎車卡路中 警徒手推車解危

昨傍晚南門路、五妃街口尖峰拋錨堵車，55歲張男報案求助；警員徒手推車入格並聯繫拖吊到場。（民眾提供）

台南一輛TOYOTA轎車在下班尖峰時刻於南門路、五妃街口拋錨，卡在車道中央。市警二分局南門派出所副所長張嘉勛、警員孫崇傑見狀徒手把車推到路旁停車格，並協助聯繫拖吊，避免回堵與追撞。

二分局指出，昨天傍晚約5點，張嘉勛、孫崇傑巡邏行經中西區南門路與五妃街口，發現前方車流回堵，靠近查看後見一輛銀色小客車停在車道中央，後方車陣逐漸拉長。

員警詢問得知，55歲張姓駕駛正要下班返家，車輛電力系統疑似突然故障，車子瞬間熄火，多次嘗試仍無法再度發動。當時路段車流量大，拋錨車占用車道不僅提高追撞風險，也讓後方車輛改道不易。

警方表示，張姓駕駛控制方向盤後，張嘉勛與孫崇傑合力徒手推車，將故障車移至路旁停車格，並協助聯繫拖吊車到場處置。張男對員警即時伸出援手表達感謝，並向現場員警致意。警方指出，這類突發拋錨若未及時處置，容易形成瓶頸，車流在路口回堵時也會影響行人穿越與公車、救護車通行。

二分局提醒，民眾平時應定期保養車輛，行車前確認油量、水箱與電力系統狀況。若行駛中遇車輛故障，先開啟警示燈並開啟危險警告燈，在確保自身安全前提下將車移至路肩或不妨礙通行處，並在車後適當距離放置警告標誌，必要時可聯繫拖吊或撥打110請求協助，降低二次事故風險。

