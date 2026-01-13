為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    下班尖峰拋錨！轎車卡路中 警徒手推車解危

    2026/01/13 14:52 記者王捷／台南報導
    昨傍晚南門路、五妃街口尖峰拋錨堵車，55歲張男報案求助；警員徒手推車入格並聯繫拖吊到場。（民眾提供）

    昨傍晚南門路、五妃街口尖峰拋錨堵車，55歲張男報案求助；警員徒手推車入格並聯繫拖吊到場。（民眾提供）

    台南一輛TOYOTA轎車在下班尖峰時刻於南門路、五妃街口拋錨，卡在車道中央。市警二分局南門派出所副所長張嘉勛、警員孫崇傑見狀徒手把車推到路旁停車格，並協助聯繫拖吊，避免回堵與追撞。

    二分局指出，昨天傍晚約5點，張嘉勛、孫崇傑巡邏行經中西區南門路與五妃街口，發現前方車流回堵，靠近查看後見一輛銀色小客車停在車道中央，後方車陣逐漸拉長。

    員警詢問得知，55歲張姓駕駛正要下班返家，車輛電力系統疑似突然故障，車子瞬間熄火，多次嘗試仍無法再度發動。當時路段車流量大，拋錨車占用車道不僅提高追撞風險，也讓後方車輛改道不易。

    警方表示，張姓駕駛控制方向盤後，張嘉勛與孫崇傑合力徒手推車，將故障車移至路旁停車格，並協助聯繫拖吊車到場處置。張男對員警即時伸出援手表達感謝，並向現場員警致意。警方指出，這類突發拋錨若未及時處置，容易形成瓶頸，車流在路口回堵時也會影響行人穿越與公車、救護車通行。

    二分局提醒，民眾平時應定期保養車輛，行車前確認油量、水箱與電力系統狀況。若行駛中遇車輛故障，先開啟警示燈並開啟危險警告燈，在確保自身安全前提下將車移至路肩或不妨礙通行處，並在車後適當距離放置警告標誌，必要時可聯繫拖吊或撥打110請求協助，降低二次事故風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播