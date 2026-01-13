小心！柯昱安接獲假冒花蓮門諾醫院電話 揭詐騙新手法：連醫院背景音都做出來

柯昱安指出，這位宣稱是藥劑師的人要我抄錄下這個盜領藥品的人的個資，說他是拿著雙和醫院身心科的處方簽來盜領藥品，且已經找員警來備案，「甚至給我他的門諾醫院分機電話」。（圖擷取自柯昱安臉書）

柯文哲前幕僚「小牛」柯昱安自曝，他今日稍早接獲一通宣稱來自「花蓮門諾醫院」黃藥劑師的手機來電，對方指稱柯的雙證件被冒用盜領管制藥品，須請他跑花蓮一趟，到當地的警察局報案，對方甚至還給門諾醫院的分機、盜領藥品的人的個資等資料，過沒多久突然被掛電話，他察覺情況有異緊急致電花蓮門諾醫院確認，孰料醫院表明許多長輩接到點了簡訊後，手機的個資就被遭徹底盜用，希望外界多加留意。

「小牛」柯昱安今於社群平台發文提及，「詐騙手法真的日新月異」。他今天早上接到一通宣稱來自「花蓮門諾醫院」黃藥劑師的手機來電（App Whoscall沒有跳警示），說他的雙證件被冒用盜領管制藥品，問題很嚴重，要他現在跑花蓮一趟，到當地的警察局報案。

柯昱安立即回答「我的雙證件都在身上，之前遺失的雙證件也已經換發，照理來說醫院插進去健保卡讀卡機應該是辨識不出來，更何況我也可以去附近的派出所備案，根本不用跑一趟花蓮」。

這時候對方開始跳針問：「請問你不能現在來花蓮的理由是什麼？」、「請問你是在工作嗎？」、「我冒昧問一下，你的證件在花蓮，為什麼不拿回去？」柯昱安坦言，「我開始覺得莫名其妙，我的證件都遺失換發了，我拿這張舊的證件要幹嘛？現在是覺得我是共犯嗎？」

柯昱安接著說，但直到這位宣稱是藥劑師的人要他抄錄下這個盜領藥品的人個資（附圖），說他是拿著雙和醫院身心科的處方簽來盜領藥品，且已經找員警來備案，「甚至給我他的門諾醫院分機電話，我又突然覺得合理」。

隨後他說派出所員警已到場，叫他在線上等候，看能不能直接用電話跟警方說明，等了30秒之後，電話就掛了，柯昱安坦言，感到一頭霧水之下，他打去門諾醫院確認，才知道這通電話也是詐騙。

門諾醫院指出，他們最近被這類詐騙搞到疲於奔命，很多長輩接到電話之後，知道自己證件被盜用很緊張，點了他們提供的簡訊裡面的連結，手機的個資就被徹底盜用。

柯昱安進一步反問「可是他們從頭到尾沒有要給我連結的意思」，醫院則回，很有可能是他們繞了一圈覺得你有心防（我說要去我家附近派出所備案），又或是想要盜用你的語音，搭配他們手中的個資，用AI生成假語音，來去對家中的長輩詐騙。

柯昱安直指，「我心想確實，在他要我抄錄盜領者個資的時候，他不斷製造收訊不良的狀況，要我不斷的完整複誦確認，或許在那個過程中，同步就開啟了錄音功能錄下我的語音來深偽變造」。

柯昱安回憶，最扯的是，這通詐騙電話的背景聲，還有醫院的廣播聲，中間還會製造出他有其他跟領藥業務有關的電話要接的假象，完完全全打造了一個醫院該有的環境音，腳本也是縝密到我沒辦法挑剔。

柯昱安直言，「只能說，看過林秉宥議員那支超扯的緬甸詐騙園區的紀錄片之後，現在接到類似電話都會想關懷電話另一頭的人有沒有吃飽，水牢好睡嗎，只可惜這通電話來不及做這件事」。

