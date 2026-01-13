抖內50萬僅見女神10分鐘！男粉絲控張香香「感情詐騙」 檢不起訴

莊男主張，2023年至2024年間，張香香透過LINE與他互動親密，疑似營造交往錯覺。（翻攝IG）

莊姓男子指控網紅張香香以幫助流浪犬貓、爭取拍電影機會及選代言人等名義，誘導他購買寫真年曆、烏魚子並大額抖內，總計砸下近50萬元，事後卻僅見面10分鐘，認為遭到感情詐騙。士林地檢署偵查後認為，商品確實存在且有捐贈紀錄，雙方爭議屬民事糾紛，裁定張女不起訴處分。

莊男主張，2023年至2024年間，張香香透過LINE與他互動親密，疑似營造交往錯覺，期間張女陸續以多種理由要求他掏錢支持業績，包括以「幫助流浪犬貓」為名，誆騙業績差幾本就達標，讓莊男支付10萬3271元。

莊男指出，張香香當時聲稱若選上代言人可出國，且商品會捐贈育幼院，讓他再掏8萬8800元。張女稱業績未達標會被安排與陌生男子吃飯，莊男心急下貸款30萬元 購買虛擬禮物（抖內）討其歡心。

莊男控訴，兩人交往期間僅見面1次，且時間不到10分鐘，之後要求見面皆被拒絕，最後甚至被斷聯，才驚覺「真情換絕情」，憤而提告詐欺。

張香香偵訊時否認詐欺，她辯稱公司有明文規定「直播主不可私下與粉絲見面」，另外，無論莊男購買多少商品或抖內，她領取的薪水都是固定的，並沒有為了業績刻意銷售的強烈動機，且所有推銷詞多是按照公司要求執行。

檢方調查後發現，該公司確實曾於2024年3月以被告名義，捐贈100份烏魚子予相關單位用於海運學生惜福餐，並領有收據，足證並非憑空捏造的詐騙名目，另莊男雖未拿到商品，但與當初宣稱的「公益使用」方向相符。

檢方認為，莊男身為直播平台用戶，應了解直播生態中「抖內」與「購買周邊」多屬自願行為，且感情交往並非對價契約，不能因事後見面時間不如預期，就認定被告從一開始就有詐欺意圖。

檢方表示，本案缺乏積極證據證明張香香有不法所有之意圖，應屬於民事法律範疇之經濟紛爭，依「罪疑惟輕」原則，認被告犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

