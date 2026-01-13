雲林草嶺山林大火30小時持續延燒 現場發現電鋸及汽油

雲林草嶺石壁山林火災，因山區崎嶇、水源不足，空勤總隊直升機協助滅火。（民眾提供）

雲林古坑鄉草嶺石壁昨（12）日發生山林火災，由於山路崎嶇、水源不足，加上山區乾燥，滅火不易，火勢延燒至30小時，雲林縣消防局警消、義消及草嶺村民等數十人持續滅火中，消防署、空勤隊也出動直升機協助滅火。

另據指出，在火災現場有發現電鋸、汽油，是否與火警有關，仍有待進一步釐清調查中。草嶺村長陳兵通表示，昨天一早7點多有村民發現石壁飯店後方竹林冒出濃煙，研判是竹林火災，依過去村民自行滅火，但因火勢太大，通報消防局草嶺分隊搶救。

請繼續往下閱讀...

陳兵通說，火災位處山區道路狹窄，消防局有布5條水線搶救，但山上水源不足，加上火勢太大人員無法太靠近，有3、40名村民出動自家水車及噴藥機在現場協助。

雲林縣消防局第一大隊長張哲彬表示，昨天接獲村民報案，草嶺分隊人車上山搜尋，初步估算燃燒面積約1公頃，因山上道路崎嶇車輛無法到達，先請村長召集村民、義消協助滅火及布線，雖然路旁但因燃燒點在山上無法下切，因此申請空勤總隊、消防署直升機支援。

消防局指出，今天上午6點40分草嶺分隊回報火勢有擴大延燒情況，現場人員開闢防火通道，另7點22分空勤總隊支援2架直升機協助滅火，截至中午執行共計6趟，另嘉義林管處也派員協助滅火。

消防局表示，山區已2、3個月沒有降雨，草木都很乾燥，燃燒速度很快還在擴大延燒中，從昨天2公頃，今天早上約有5公頃，中午左右以空拍機測量大約有8公頃，現場40多名警、義消及村民約40人持續滅火中，撲滅時間仍無法確定，會將火勢控制在最小。

雲林草嶺石壁山林火災持續延燒中。（民眾提供）

草嶺村民出動水車及噴灑機協助滅火。（民眾提供）

雲林草嶺石壁山林火災，火勢延燒中，消防局及村民持續滅火中。（民眾提供）

雲林草嶺石壁山林火災，火勢延燒中，消防局及村民持續滅火中。（民眾提供）

雲林草嶺石壁山林火災，火勢延燒中，消防局及村民持續滅火中。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法