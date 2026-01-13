拍一拍竟拍出中風！婦誤信「拍打排病」癱瘓 男稱民俗療法下場曝

台中高分院考量雙方和解，諭知黃男緩刑3年，仍可上訴。（資料照）

台中市林姓婦人因吞嚥困難、高血壓等症狀，經親友介紹找上自稱研究拍打療法、甚至出書的黃姓男子協助，未料拍打後出現暈眩、嘔吐等不適，返家後症狀急轉直下，緊急送醫才發現是出血性腦中風造成右側肢體偏癱，台中高分院二審近日審結，認定黃男非法執行醫療業務，判處有期徒刑9月、緩刑3年。

這起事件發生於2021年12月，林婦因長期吞嚥困難、睡眠不佳及高血壓，聽信介紹前往苗栗一處拍打場所求助，黃姓男子未具醫師資格，卻依其自行撰寫並出版的書籍內容，以拍痧板拍打林婦後背、肩膀等部位，宣稱可改善高血壓、促進排病。

拍打過程中，林婦陸續出現嘔吐、頭暈、全身無力等症狀，黃男不但未協助送醫，反而持續拍打其鼠蹊、腳底、頭頂等部位，並提供黑糖薑塊食用，最後收取2400元費用，林婦返家後狀況惡化，由救護車送醫，確診為高血壓引發的出血性腦中風，留下偏癱傷害，憤而提告。

苗栗地院一審認為，黃男並非單純筋骨放鬆，而是針對特定疾病、部位進行拍打，具有明確治療目的，且事後收費，已構成非法執行醫療業務，判處9月徒刑，並沒收其著作，不過案件上訴後，台中高分院審理認為，黃男無前科，且已與林婦達成和解、賠償50萬元，林婦亦同意給予緩刑。

二審合議庭因此維持有期徒刑9月，但宣告緩刑3年，並命黃男支付公庫10萬元、接受3場法治教育；至於書籍沒收部分，認定並非黃男所有，撤銷沒收，全案仍可上訴。

