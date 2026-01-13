為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    人行道騎腳踏車跟行人爭吵 他在博愛特區當街亮戰術刀嗆聲

    2026/01/13 13:33 記者王冠仁／台北報導
    警方查扣張嫌持有的戰術刀。（記者王冠仁翻攝）

    27歲張姓男子今天中午騎乘腳踏車，行經台北市博愛路一處路段時將腳踏車騎上人行道，並與當時走在人行道上的71歲周姓老翁因禮讓問題發生口角。張理虧在先卻不認錯，反而拿出隨身攜帶的戰術刀嗆聲、作勢恐嚇；幸虧有民眾報警，轄區警方火速趕到，喝令張放下刀械，員警隨即將他當場逮捕。

    北市警中正一分局在今天中午12時7分接獲報案，民眾聲稱在博愛特區內的博愛路160巷口有一名男子持刀當街揮舞。

    員警火速趕到現場，原來當時張姓男子騎乘腳踏車行經該處的人行道，當時周姓老翁走在人行道上，雙方因為禮讓問題爆發口角糾紛，但是雙方一言不合，互相推擠拉扯，衝突越演越烈。

    張男氣不過，居然從隨身包包中拿出一把戰術刀，作勢對周翁揮舞，還持續嗆聲，路過民眾見狀嚇得紛紛報警。員警趕到現場後，先喝令張男把刀放下，待他丟棄戰術刀後，隨即上前將他壓制逮捕。

    警方說，張男無故攜帶刀械的部分將依恐嚇危安罪送辦；至於他與周翁當街鬥毆，警方則將兩人依違反社會秩序維護法裁處。

