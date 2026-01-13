為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    啟德機械起重工程捐贈災情勘查車給竹縣消防局

    2026/01/13 13:16 記者黃美珠／新竹報導
    啟德機械今天捐給新竹縣消防局第2大隊的四輪傳動勘災車。（記者黃美珠攝）

    啟德機械今天捐給新竹縣消防局第2大隊的四輪傳動勘災車。（記者黃美珠攝）

    啟德機械起重工程股份有限公司董事長胡漢龑今天以公司名義，捐1輛全新、市價約150萬的四輪傳動災情勘查車給新竹縣政府消防局第2大隊，除了因第2大隊在第4大隊正式成立前，轄區包含啟德機械所在的寶山鄉，大隊轄區內多山、道路崎嶇更是主因，無論是災害搶救、山難搜索，還是進行人力物資的後勤補給、載運等，都需要機動性更強、更能適應山路的四輪傳動車來幫忙。

    新竹縣長楊文科、縣府消防局長陳中振今天一起接受這項來自企業的回饋，寶山鄉籍的縣議員邱坤桶則跟其他民意代表共同到場觀禮。

    楊文科說，啟德機械起重工程創辦人胡鵬飛當年用吊車幫很多竹科企業蓋廠房，其子胡漢龑接手經營後，常在國內各種災害現場出動啟德機械的吊車等幫助救災，去年花蓮的馬太鞍溪堰塞湖事件他挺身而出就讓大家記憶猶新，包含救護車、復康巴士、警車等，今天的勘災車已是啟德機械捐給新竹縣的第7輛車了。

    由於縣府消防局第4大隊即將成立，胡漢龑今天也當場允諾，會再捐贈1輛全新的救災車給第4大隊，因為經過去年幫忙花蓮救災後，他發現四輪傳動車在山區和泥濘處行進無阻，所以未來他都會以捐四輪傳動車為主，便利官方執行公務。

    陳中振說，這輛新的勘災車，是胡漢龑得知第2大隊的老車已近使用年限才有今天的美事，所以將做為第2大隊未來支援災害搶救、山難搜索、載運人力物資、後勤補給及災情勘查等任務的交通工具。

    啟德機械董事長胡漢龑（左2）今天捐給新竹縣消防局第2大隊1輛四輪傳動勘災車。（記者黃美珠攝）

    啟德機械董事長胡漢龑（左2）今天捐給新竹縣消防局第2大隊1輛四輪傳動勘災車。（記者黃美珠攝）

    啟德機械董事長胡漢龑（中左）今天捐給新竹縣消防局第2大隊1輛四輪傳動勘災車。（記者黃美珠攝）

    啟德機械董事長胡漢龑（中左）今天捐給新竹縣消防局第2大隊1輛四輪傳動勘災車。（記者黃美珠攝）

