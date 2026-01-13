拒入「口罩國家隊」卻私下販賣遭判1年10月 上訴後法官提醒恐被判更重

桃園地檢署接獲檢舉，藍姓男子所經營的桃園市大溪區口罩工廠在2020年疫情爆發期間以「現在沒生產」為由拒絕加入國家隊，卻高價以口罩牟利，一審判決被判處1年10月徒刑、公司判罰200萬元，繳回犯罪所得。示意圖。（資料照）

桃園地檢署接獲檢舉，藍姓男子所經營的桃園市大溪區口罩工廠，在2020年疫情爆發期間以「現在沒生產」為由拒絕加入國家隊，卻高價以口罩牟利，一審判決被判處1年10月徒刑、公司判罰200萬元，繳回犯罪所得；藍男提起上訴，高等法院今開庭審理，法官提醒被告藍男此案上訴恐會被判更重，需審酌法律風險，不過藍男則強調仍會上訴到底。

COVID-19疫情於2020年爆發，衛福部2020年1月底對外徵用口罩，當時也訂口罩每片5元，藍男卻以現在沒有生產為由拒絕，私下以每片12到16元批售，大發國難財，牟利達2000多萬元。

桃園地檢署事發後接獲檢舉，於其工廠及公司當場查扣38萬，並依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」、哄抬價格等罪起訴；一審法官認定，藍男不顧全台受疫情影響、政府與民眾為防疫付出大量努力，藍男不但拒絕配合口罩政策，甚至還高價牟利，影響大眾權益及公共衛生安全，其犯後否認、態度不佳，判處1年10月徒刑、公司判罰200萬元。

藍男主張，當時政府已把口罩銷往、捐往國外，代表口罩已沒要管制，若台灣沒管制，他是否就可以把口罩銷售出去？或國外的客戶有需求，他認為他可以銷售出去，他強調自己並沒犯罪。

審判長表示，原判決刑度1年10月，此案檢察官未提起上訴，僅被告藍男提起上訴，原則上有不利益變更禁止原則適用，但原審在論罪科刑關係想像競合的部分有誤，此為法律適用錯誤，就沒有不利益變更禁止原則之適用；換句話說藍男有可能二審會被判更重，看是否考量認罪，但法院並無任何立場，只是提醒被告及辯護律師需審酌此法律風險。

審判長也接著與檢察官說，檢察官起訴書並沒有看到行政院2020年1月31日公告一般醫用口罩及外科手術口罩為刑法所定生活必需用品，衛福部亦於同日發布全數徵用國內工廠生產之口罩，但這部分沒在檢察官證據清單看到，有何意見？

檢察官表示，衛福部公開網頁有，以及當時候也有公開新聞稿，將一併提供證據。審判長諭知將於3月3日上午續行審判程序。針對審判長提醒恐會被判更重，藍男法庭接受後受訪表示仍會繼續上訴。

