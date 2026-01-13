為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    房東賣房要房客提早搬走 房客要求分紅被拒竟揚言跳樓變凶宅

    2026/01/13 12:44 記者黃佳琳／高雄報導
    伍姓男子恐嚇房東要跳樓，辯稱受五億高中生事件影響才說出氣話。示意圖（資料照）

    伍姓男子恐嚇房東要跳樓，辯稱受五億高中生事件影響才說出氣話。示意圖（資料照）

    伍姓男子向蔡姓男子租房子住，蔡男有意變賣房子，要求伍男終止租約先搬走，雙方為了返還押金起衝突，伍要求房東應把賣房獲利分紅給他遭拒後，竟揚言要跳樓讓房子變凶宅，蔡男報警提告，伍男被依恐嚇罪判刑2月，得易科罰金。

    判決指出，伍男透過房仲公司向蔡姓房東租了一間房，租約至2024年6月底，租約到期前，蔡男因有意賣房，希望伍男能配合先搬出，伍男同意，先要求不要扣他押金，蔡男雖同意不扣押金，但要求伍男至少付掉部分房租，雙方各持己見僵持不下，伍男又提要求，要蔡男賣房後要給他一個月的租金作為紅利。

    蔡男不同意，雙方鬧翻，伍竟傳訊恐嚇蔡男「我將到國稅局檢舉蔡博士」、「到大學門口舉牌，堂堂博士離譜的私生活，Email給他的指導教授跟考試委員，此等博士是否適格」、「我會去到他住的大樓鬧自殺跳樓，要逼全住戶多知道有人要在他的地方自殺，甚至鬧到上社會版面」。

    蔡報警後，高雄地方法院審理時，伍男辯稱自己只是講氣話，沒有要對蔡男怎樣，被法官依恐嚇危害安全罪判徒刑2月，得易科罰金。伍男不服上訴，還說自己只是被台中「五億高中生跳樓事件」影響而有感而發，希望法官能輕判他，但辯詞不被二審法官接受，駁回他的上訴，全案定讞。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

