涉勾結詐團虛設公司洗錢 高雄執業會計師鄭富明遭收押

橋頭地檢署偵辦會計師涉嫌為詐團虛設公司行號洗錢。（資料照）

橋頭地檢署偵辦高雄市群賦會計師事務所涉嫌勾結詐欺、博弈集團，協助虛設公司行號進行詐欺、洗錢，將執業會計師鄭富明、劉姓代辦業者等36人拘傳到案，鄭涉案情節重大遭檢方聲押獲准，劉15萬元交保。

橋頭地檢署主任檢察官蘇恒毅、檢察官蔡婷潔指揮調查，在高雄市左營、楠梓設立據點的群賦會計師事務所2024年間起，與潘姓、陳姓等多名詐欺、博弈洗錢集團成員共謀，由被告鄭富明指示會計師事務所旗下員工，辦理人頭公司行號之設立登記、取得虛偽不實之發票、出貨單或銷貨單據，替各該人頭公司行號辦理稅務申報，再製作不實會計憑證與交易紀錄，營造各公司間有合法交易之假象。

另協助填具當期營業人銷售額與稅額申報書，持以向主管機關申報當期營業稅，以此方式替犯罪集團「維運」洗錢管道，檢警7日會同南區國稅局執行搜索全台40處據點，並拘提包含被告鄭、劉、及人頭公司負責人、會計師事務所員工在內36人到案。

訊問後認鄭、劉涉犯公司法資本額查核不實罪、洗錢罪、使公務員登載不實罪、偽造公印罪、意圖營利提供賭博場所罪、共同詐欺取財罪、業務上登載不實罪、及商業會計法填製不實之會計憑證罪，嫌疑重大，並有羈押原因與必要，向法院聲請羈押禁見。鄭裁定羈押禁見；劉則具保15 萬元並限制住居。

