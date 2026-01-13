為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北市孕婦在街頭分娩 警消通力合作「路邊剪臍帶」守護新生兒

    2026/01/13 11:43 記者王冠仁／台北報導
    警方與救護人員通力合作。（記者王冠仁翻攝）

    警方與救護人員通力合作。（記者王冠仁翻攝）

    台北市郭姓孕婦日前下午出門散步時，忽然宮縮、腹痛，隨即癱坐在地、當場分娩，路過民眾嚇得報警；員警到場時發現她懷中抱著嬰兒，嬰兒臍帶還沒剪斷、生命跡象不穩。員警打電話通報救護人員，在救護人員遠端指導下，先替新生兒進行初步照護，直到救護人員趕到，員警與救護人員通力合作，在路邊替新生兒剪斷臍帶，最終新生兒發出哭啼聲，員警也一路護送他們到醫院。

    北市警士林分局文林派出所警員林志一、黃亭瑄，在本月10日下午2時許執勤時，接獲民眾報案，民眾聲稱有一名孕婦在文林路旁忽然分娩，孕婦還癱坐在地，情況危急。

    員警到場發現這名郭姓孕婦懷中抱著剛出生的新生兒，臍帶尚未剪斷，新生兒全身濕冷，沒有發出哭啼聲，生命跡象相當不穩定。

    員警立刻打119電話通報救護人員，同時透過電話擴音，員警在救護人員遠端指導下，先進行新生兒初步照護與產婦安撫，設法確保嬰兒口鼻暢通、呼吸沒有受阻。直到救護人員趕到現場，員警與救護人員通力合作，在路旁完成剪臍帶程序後，新生兒這才發出哭啼聲，讓員警放下心中大石。

    警方為了讓新生兒與郭女盡快趕到醫院，隨後也一路護送救護車前往新光醫院，郭女與新生兒最終都平安無事。

