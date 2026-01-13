為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    老爸竟幫外人作證！ 鄭朝方告人背信求償2連敗

    2026/01/13 11:57 記者楊心慧／台北報導
    民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方一再被點名參選下屆新竹縣長，不過在官司上卻不順利。（資料照，記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方一再被點名參選下屆新竹縣長，不過在官司上卻不順利。（資料照，記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方與曾涉掏空案的前圓方創新董事長徐翊銘，2013年進行土地信託合作，但鄭朝方後續控訴徐翊銘未經他同意下，擅自將約定信託的開發案土地租給第三人，涉犯背信罪；一審認定，鄭朝方僅借名登記，真正的地主所有權人是其父親鄭永金，其也供稱有授權給徐翊銘，因此徐判無罪；鄭朝方不滿上訴，但高等法院今天駁回上訴，徐翊銘確定無罪。

    鄭朝方2013年底3月間將新竹縣竹東鎮「至善莊園」開發案2筆土地信託給徐翊銘，鄭朝方後續卻控訴，徐翊銘未經他同意，擅自將這兩筆土地租給第三人，租期簽20年，甚至還一次收取租金新台幣400萬元，導致他的權益受損，憤而提告。

    不過徐翊銘一審時證稱，鄭朝方只是「借名登記」，自己先前因自身涉別的案件，即將入監執行，擔心土地被法拍，影響到對方，而徵得真正地主鄭永金同意，將土地租給認識的郭姓代書，若不幸被強制拍賣，還可用代書名義行使優先購買權保障委託人權益，並未涉背信。

    鄭永金出庭作證時也表示土地是他的，兒子只是借名登記，皆由他決定出售、信託和委託交易，鄭朝方其實也不了解中間過程。其證人說法也都與鄭永金、鄭朝方相同。一審認定，徐翊銘獲真正地主鄭永金授權，也就無背信的問題，因此判無罪。

    鄭朝方不滿上訴二審，高等法院今天宣判，駁回上訴，認定原審認事用法無違誤，徐翊銘無罪定讞。

    鄭朝方日前被國民黨前立委林為洲點名，是民進黨參選下屆新竹縣長的候選人，但鄭朝方未鬆口，僅稱現在每位人選都有公職舞台可以展現，無需彼此比較，請誠實面對自己，對民眾而言，改變有感，才是真實的。鄭朝方備受各界看好出戰下屆新竹縣長，但他卻始終保持低調、避談。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播