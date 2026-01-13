為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    惡男友膠帶綁手、毛巾封口性侵女友 判囚4年定讞

    2026/01/13 11:15 記者張文川／台北報導
    最高法院維持二審高等法院判決，依強制性交罪將周男判刑4年，強制猥褻、強制罪另判8月得易科罰金，全案定讞。（資料照）

    最高法院維持二審高等法院判決，依強制性交罪將周男判刑4年，強制猥褻、強制罪另判8月得易科罰金，全案定讞。（資料照）

    新北市周姓男子3年前數度用小方巾塞入其女友嘴巴，以膠帶綑綁雙手，先予毆打再性侵猥褻，還恐嚇「不讓性交，便找人輪姦你」，女友趁深夜周男外出時報警求助才脫困；最高法院維持二審高等法院判決，依強制性交罪將周男判刑4年，強制猥褻、強制罪另判8月得易科罰金，全案定讞。

    判決指出，周男2023年3月17日下午與女友交往期間，在新北市住處強褪女友衣褲撫摸其全身，命令她為他手淫、口交，並以摩擦方式強制猥褻，再予性侵；同日晚上再次先猥褻再逼口交、性交。

    女友抗拒，周男就恐嚇她「若不讓我來，就找人輪姦你」，再以小方巾塞入她嘴巴，以膠帶綑綁她雙手，毆打她的頭部、腹部，再行硬上；性侵後1小時，周男拿走女友的手機、錢包外出。女友趁機報警求救，海山警分局派員前往解救她。

    一審新北地院依2件強制性交罪將周男合併判處4年徒刑，強制猥褻罪、強制罪併判8月可易科罰金之刑。二審高院維持原判，最高法院亦駁回周男上訴，全案定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播