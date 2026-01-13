惡男友膠帶綁手、毛巾封口性侵女友 判囚4年定讞

最高法院維持二審高等法院判決，依強制性交罪將周男判刑4年，強制猥褻、強制罪另判8月得易科罰金，全案定讞。（資料照）

新北市周姓男子3年前數度用小方巾塞入其女友嘴巴，以膠帶綑綁雙手，先予毆打再性侵猥褻，還恐嚇「不讓性交，便找人輪姦你」，女友趁深夜周男外出時報警求助才脫困；最高法院維持二審高等法院判決，依強制性交罪將周男判刑4年，強制猥褻、強制罪另判8月得易科罰金，全案定讞。

判決指出，周男2023年3月17日下午與女友交往期間，在新北市住處強褪女友衣褲撫摸其全身，命令她為他手淫、口交，並以摩擦方式強制猥褻，再予性侵；同日晚上再次先猥褻再逼口交、性交。

請繼續往下閱讀...

女友抗拒，周男就恐嚇她「若不讓我來，就找人輪姦你」，再以小方巾塞入她嘴巴，以膠帶綑綁她雙手，毆打她的頭部、腹部，再行硬上；性侵後1小時，周男拿走女友的手機、錢包外出。女友趁機報警求救，海山警分局派員前往解救她。

一審新北地院依2件強制性交罪將周男合併判處4年徒刑，強制猥褻罪、強制罪併判8月可易科罰金之刑。二審高院維持原判，最高法院亦駁回周男上訴，全案定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法