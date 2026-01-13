聯手銀行1年攔阻上億元詐騙 土城警邀金融機構座談

年關將近，新北市警土城分局邀集轄內金融機構，召開安全維護座談會，在年底熱錢交易之際，守護民眾荷包。（記者吳仁捷翻攝）

詐騙手法魔高一尺，不少民眾淪為受害者，新北市警土城分局強化防詐，主動出擊，積極深入轄內各大金融機構推動「種子教官」計畫，攜手銀行行員共同推動反詐教育，建構第一線「阻詐鐵防線」，包括聯邦銀行土城分行等單位，去年1年共攔阻182起詐騙，避免民眾損失近1億3千萬元，替民眾守住血汗錢。

此外，年關將近，土城警方除安排金融機構維安檢測，也邀集轄內「金融機構」、「金銀珠寶業」、「當舖業」、「加油站」、「超商」等營業場所，舉辦安全維護座談會，就防盜、防搶、防竊、預防犯罪宣導及補鈔、護鈔服務等議題雙向溝通，提升金融商家安全維護觀念，為感謝行員的付出。

土城警方說，各金融機構、銀行員憑敏銳觀察力與豐富經驗，於民眾臨櫃辦理匯款時，即時識破詐騙話術，成功攔阻詐騙案件，守護民眾財產安全。統計顯示，從2025年1月至12月，土城分局與轄內多家金融機構合作，共計成功攔阻182起詐騙案件，避免民眾損失高達新臺幣1億2814萬8676元財產，成效顯著。

其中，聯邦銀行土城分行在內，共攔阻62件詐騙案件，成功守住民眾財產4695萬6810元，在攔阻方面，其餘金融機構也表現優異，共同為守護民眾財產築起堅實防線。

警方說，年關將屆，目前積極整備2026年加強重要節日安全維護工作，其中「治安平穩」金融機構安全維護工作部分，對轄內24小時營業設有自動櫃員機（ATM）的超商，也列為檢測對象，提升商家遭強盜、搶奪、竊盜等危機意識，防患未然。

且即日起到2月6日止，警方針對轄內「金融機構」、「金銀珠寶業」、「當舖業」、「加油站」、「超商」等營業場所，舉辦金融機構（商家）安全維護座談會，就防盜、防搶、防竊、預防犯罪宣導及補鈔、護鈔服務等議題雙向溝通，提升金融商家安全維護觀念，為感謝行員的付出，土城分局長陳建龍也頒贈「警察熊」，感謝阻詐行員，肯定他們在第一線識破詐騙，守護民眾財產的辛勞，並鼓勵更多行員成為「防詐尖兵」，共同築起反詐防線。

新北市警土城分局結合轄內金融機構，去年成功阻詐近1億3千萬元，分局長陳建龍（左二），頒發警察熊致謝。（記者吳仁捷翻攝）

