    社會

    葉林傳涉貪交保聲請不戴電子手鐶 法院駁回

    2026/01/13 10:47 記者張文川／台北報導
    北市副議長葉林傳（資料照）

    國民黨籍台北市議會副議長葉林傳，被控經營欣欣電子遊戲場，透過於議會擱置、退回自治條例草案，替自家遊藝場量身制定溯及豁免條款，圖利314萬元，台北地檢署去年8月起訴；葉林傳日前聲請變更科技設備監控方式，為了維護副議長的觀瞻，希望從電子手鐶改為個案手機定時拍照報到，但台北地院法官認為仍有以電子手鐶隨時監控的必要，且手環並不巨大，可以用衣物遮蓋，裁定駁回。

    北檢起訴指控，葉林傳於2016年至2017年間，趁北市府商業處提出草案準備放寬「普通級」電子遊戲場資格之際，以擱置及退回草案等手段施壓，順利將爭議的第10條納入自治條例，使「欣欣電子遊戲場」取得限制級電玩資格，葉涉圖利314萬元。

    北檢依圖利、刑法意圖營利供給賭博場所罪嫌，起訴葉林傳等人，並建請法院從重量刑。去年8月1日偵查期間，檢察官諭令葉林傳500萬交保，限制出境、出海，並接受科技監控，配戴電子手鐶；全案起訴後，北院去年10月3日換發科技監控命令書，維持電子手鐶監控。

    葉林傳日前聲請主張，他身為台北市議會現任副議長，經常代表議會接待來賓及參訪行程，電子手鐶設備有電力不足的疑慮，在外行程不方便隨時充滿電力，且地下室、戶外也會收訊不良，恐使監控中心誤會他的行蹤，因此聲請變更科控方式，希望以個案手機代替電子手鐶，每日定時拍照上傳至科控中心報到。

    北院承審庭認為表示，電子手鐶雖會造成生活不便，然對基本權並未有明顯嚴重危害，已屬侵害相對最小的羈押替代處分，未逾比例原則。至於可能影響外賓觀感的問題，法官認為電子手鐶並非巨大的物品，可以用衣物掩蓋，影響尚屬輕微，此項主張亦無可採，故裁定駁回其聲請。

