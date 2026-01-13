為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    83歲翁寒流夜迷途1天未進食 警關懷靠這1招助他返家

    2026/01/13 10:31 記者李容萍／桃園報導
    83歲翁寒流夜迷途1天未進食，暖警關懷靠這1招助他返家。（警方提供）

    83歲翁寒流夜迷途1天未進食，暖警關懷靠這1招助他返家。（警方提供）

    警方為民服務再添一樁！近日寒流一波波報到，桃園市警察局中壢警分局中福派出所晚間協助一名83歲、僅著單薄上衣的廖姓迷途失智老翁平安返家，家屬對警方即時伸出援手深表感謝。

    中福派出所所長李舜程與警員宋豐軒日前晚上9點擔服巡邏勤務時，巡經中壢區福州一街發現路旁熱心民眾向警方招手求助，表示屋內有一名老人家疑似迷途，2警趕忙上前協助關懷，發現老翁疑似患有失智症，無法清楚說出年籍資料及住址，僅記得自己的姓名，並表示自己找不到回家的路，已一整天未進食。

    2警耐心安撫老翁情緒，即便老翁無法書寫姓名，仍並運用M-Police小電腦逐一比對、拼湊身分資料，終於確認該名老翁為83歲、姓廖。警方擔心廖伯伯的身體狀況，隨即聯繫派出所值班人員協助通知家屬。

    家屬接獲警方來電後表示，老翁已外出一整天音訊全無，正四處焦急尋找，得知警方已找到人又驚又喜，立即驅車趕赴現場。警方隨後攙扶老翁上車，確認安全後由家屬接回，順利結束這場驚魂的迷途記。

    中壢警分局長林鼎泰今（13）日提醒，家中若有失智長者，可配戴聯絡資訊手環或防走失設備，亦可向警方申請指紋建檔，以利第一時間協助返家，警方也將持續秉持「視民如親」的精神，守護市民安全。

    83歲翁寒流夜迷途1天未進食，暖警關懷靠這1招助他返家。（警方提供）

    83歲翁寒流夜迷途1天未進食，暖警關懷靠這1招助他返家。（警方提供）

    83歲翁寒流夜迷途1天未進食，暖警關懷靠這1招助他返家。（警方提供）

    83歲翁寒流夜迷途1天未進食，暖警關懷靠這1招助他返家。（警方提供）

