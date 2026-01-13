電競公司老闆勾結詐團 失勢選手淪人頭帳戶列共犯

電競公司羅姓負責人與詐騙集團勾結，旗下選手也淪共犯被起訴。示意圖。（資料照）

成立電競公司的羅姓男子疑與詐騙集團合作，先以網路交友方式誘使被害人卸下心防後，陸續以投資由騙取名下房產及現金，羅男旗下的周姓電競選手因戰隊解散後生活困頓，寄住在羅男的租屋處時，交出自己名下的銀行帳戶供羅男使用，結果淪為共犯，被檢方依詐欺等罪起訴。

檢方指出，羅姓男子與身份不詳的「Selina」合作，先派出「黃琪婷」以假交友方式在網路上釣魚，陳姓女子誤中交友陷阱後，依黃女指示投資虛擬貨幣167萬5千元後，又得知陳女名下有一間無貸款的房產，再慫恿陳女把房子拿出來抵押借款換取現金，把錢用來投資高檔挖礦機。

陳女同意後，羅男出面洽詢當鋪業者，確認案件可做後，化名為「林宥辰」自稱貸款金主與陳女連絡，羅男向林女佯稱，她之前投資167萬5千元的虛擬貨幣是詐騙，錢已被洗走，如果要追回這筆錢，要先將房子貸出一筆錢後，用這筆錢來釣出詐騙集團 ，陳女信以為真，把房子貸出446萬後，交給羅男釣魚，結果不但錢再被羅男騙走，又多損失一筆35萬元的保單借款。

陳女給錢後因找不到羅男，才驚覺受騙上當，報警提告後，檢警除了循線逮捕羅男到案外，發現羅男旗下的一名周姓電競選手因戰隊解散後居無定所，借住在羅男的租屋處時，把名下帳戶交給羅男使用，結果被羅男用來洗金流，周到案後雖否認知情，但仍被檢方發現，周男提供帳戶後，每月還從羅男處拿3萬元薪水，因此將他視為共犯，偵結後依詐欺等罪將兩人起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

