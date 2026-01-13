餵幼兒吃饅頭沒注意又未第一時間打119 保母涉過失致死罪被起訴

台北地檢署今日偵結，認定潘姓保母涉犯過失致死罪，將她起訴。（記者吳昇儒攝）

新北市一名64歲潘姓保母受尤姓夫妻之托，照顧其1歲多的孩子。未料，前年3月18日中午，潘婦餵孩子吃饅頭時，因未注意其吞嚥狀況，造成孩子呼吸困難，臉部發紫，又未於第一時間向119求援。雖經送醫搶救一度恢復呼吸，但經1個多月搶救仍無法使其恢復自主呼吸，最終不治身亡。台北地檢署今日偵結，認定潘姓保母涉犯過失致死罪，將她起訴。

檢警調查，潘姓保母於2023年12月29日起，受雇於尤姓夫妻，照顧1歲多的孩子；前年3月18日中午，卻在餵食饅頭時，沒注意到孩子的吞嚥狀況，導致孩子呼吸困難，臉部發紫。

潘姓保母於第一時間，竟然沒撥打119，反而打給謝姓友人求救，才由謝女及社區警衛通報消防局，潘姓保母才依照119線上護理師的指示，對尤姓孩童進行CPR搶救，並在其口中挖出兩塊饅頭，再由救護人員送往醫院搶救，但當時孩童已無呼吸、心跳。

醫師趕緊進行插管治療，發現男童口咽部位置，還有3塊起司饅頭碎片，使其呼吸困難，一度恢復呼吸、心跳。但因缺氧時間過久，出現缺氧性腦病變，經長期加護治療，仍無法恢復其中樞神經功能，最終於前年5月2日，撤除維生機器，宣告身亡。

檢察官認為，案發當時死者不到兩歲，器官、呼吸系統及吞嚥功能仍未發展成熟，理應在餵食時，注意調整食物大小及餵食速度。但潘姓保母未仔細觀察孩子的狀況，仍持續餵食造成孩子呼吸困難；且在男童臉部發紫、頸部歪斜時，潘婦未於第一時間向119求援，反先向謝姓友人求助，顯有疏失。偵訊後，依涉犯過失致死罪，將潘姓保母起訴。

