行動不便婦憂電話欠費 大安警推輪椅助繳費護送返家

大安分局和平東路派出所員警巡邏發現後，主動上前關懷並推起輪椅。（記者鄭景議翻攝）

台北市大安區一名行動不便的老婦人，前日因為擔心電話費逾期，獨自一人推著輪椅外出繳費，卻在街道上滯留不前，引起路過民眾注目。大安分局和平東路派出所員警巡邏發現後，主動上前關懷並推起輪椅，不僅協助婦人至附近超商完成繳費，更一路貼心護送她平安返回住處，確保其人身安全。

大安分局和平東路派出所員警黃孟翔、梁翔語，在轄區執行勤務時，看見該名婦人坐在輪椅上神情焦慮，且在路邊猶疑不前。員警隨即上前詢問，得知婦人因為身體行動不便，但心中一直惦記著電話費即將到期，擔心若不處理會被斷話，才堅持獨自一人出門。由於當時路況車流量大，婦人體力也顯得有些不支，員警隨即主動伸出援手。

請繼續往下閱讀...

員警推著輪椅協助婦人前往附近的便利超商順利完成繳費。完成任務後，員警考量到婦人行動緩慢且獨自返家風險較高，並未隨即離開，而是一路貼心陪伴在旁，親自護送婦人平安抵達住處。婦人對於警方積極且溫暖的協助表達由衷感謝，並直言台灣警察的熱心讓她感到非常安心。

大安分局表示，守護市民安全不僅是維護交通秩序，更在於看見民眾生活中最真實的需要。其中甫畢業投入基層勤務的梁姓員警表示，能透過實際行動關懷民眾，落實助人為快樂之本的服務精神，所獲得的成就感無法言喻，也為這座城市增添了一份溫暖。

警方呼籲，家中若有高齡或行動不便的長者，家屬應多加留意其動向並儘量陪同外出，避免因體力不支或迷途發生危險。民眾若在街頭發現需要協助的長者，可撥打一一○報案電話，警方將會第一時間派員提供必要的支援與協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法