    首頁 > 社會

    夫遭判刑潛逃出境 妻休掉他還分到2422萬財產

    2026/01/13 06:54 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹男遭判刑潛逃出境，妻休掉他還分到2422萬財產。（情境照）

    新竹男遭判刑潛逃出境，妻休掉他還分到2422萬財產。（情境照）

    結婚46年的新竹陳姓婦人，因先生張男犯下業務侵占案件遭判刑2年半後不想坐牢，竟潛逃出境迄今已十餘年，陳婦訴請休夫並請法官將剩餘財產判給她，新竹地院調查後除判准休夫外，還判准剩餘財產高達2422萬元。

    結婚46年，育有4名子女的陳女說。婚後先生張男忙於自身事業應酬，家中大小事務都是她一肩扛起。於99年間張男因業務侵占案件，經高等法院判處有期徒刑2年6月確定。但張男不願入監執行，當時起已失蹤逃亡10年以上，與家人毫無聯繫。由於夫妻客觀上已無法維持婚姻關係，她因此請求判准離婚。且張男應給付雙方婚後剩餘財產差額2分之1。

    張男經地院合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

    法官調查，張男因業務侵占案件，經高等法院判刑2年6月確定，然因未到案執行，經新竹地方檢察署於102年1月發布通緝迄今，且張男於101年10月出境後即未再返台。

    由於張男未與妻子聯繫並履行同居義務，雙方分居迄今已逾10年之久，長期以來徒有夫妻之名而無夫妻之實，主觀上亦已無繼續維持婚姻意願，夫妻情份已盡，難期繼續共處，實已構成婚姻難以維持之重大事由，因此法官判准休夫。

    而民法規定，夫妻法定財產關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續中所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產差額應平均分配。

    法官調查陳女原告婚後財產為187萬元，張男婚後財產則為5032萬元，故剩餘財產差額半數為2422萬元，判張男應給陳女2422萬元。

