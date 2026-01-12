為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市豪華休旅離奇「爬上」違停車 騎士路過衰捲車底受傷

    2026/01/12 22:17 記者王冠仁／台北報導
    20歲廖姓男子不慎擦撞違規停在路旁公車站的轎車，休旅車離奇「爬上」轎車左側車身，以45度卡住。（記者王冠仁翻攝）

    20歲廖姓男子不慎擦撞違規停在路旁公車站的轎車，休旅車離奇「爬上」轎車左側車身，以45度卡住。（記者王冠仁翻攝）

    20歲廖姓男子今天晚上駕駛豪華休旅車外出，行經台北市中山北路六段附近時，不慎擦撞違規停在路旁公車站的轎車，廖男休旅車離奇「爬上」轎車左側車身，以45度卡住；當時一名林姓機車騎士行經該處，不幸被捲入休旅車車底，幸好只有手腳擦挫傷，送醫沒有大礙。

    警方調查，廖男今天晚上6時許駕駛休旅車外出，沿中山北路六段南向北行駛時，前方有一輛白色轎車違規停在公車站後方，他疑似疏於注意路況，休旅車不慎與轎車擦撞，且疑因擦撞角度、車輛力道等因素，休旅車居然以45度的方式，爬上轎車左側車身。

    當時駕駛轎車的77歲蘇姓男子坐在駕駛座上，幸運沒有受傷，但騎機車經過的47歲林姓騎士，則倒楣被休旅車波及，一度被捲到車底，還好只有手腳擦挫傷。

    警方說，林送醫救治沒有大礙，廖男酒測值為0，他聲稱一時恍神沒有注意路況才釀禍。

    1名機車騎士被捲入休旅車底，救護人員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

    1名機車騎士被捲入休旅車底，救護人員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

