1/12 威力彩頭獎摃龜！今彩539開1注 800萬獎落新北

第115000004期威力彩摃龜；第115000010期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

1月12日開獎的第115000004期威力彩摃龜；第115000010期今彩539頭獎開出1注，由新北市三重區信義街47-1號「億萬客彩券行」開出。

第115000004期威力彩中獎號碼為「第一區：01、09、14、17、33、38，第二區：03」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共13注中獎，每注可得15萬元；肆獎共103注中獎，每注可得2萬元；伍獎共445注中獎，每注可得4000元；陸獎共3240注中獎，每注可得800元；柒獎共6277注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬3441注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬2836注中獎，每注可得100元；普獎共7萬4636注中獎，每注可得100元。

第115000010期今彩539中獎號碼為「03、13、18、24、30」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共230注中獎，每注可得2萬元；參獎共8182注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬9942注中獎，每注可得50元。

第115000010期39樂合彩中獎號碼為「03、13、18、24、30」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共359注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3106注中獎，每注可得1125元。

第115000010期3星彩中獎號碼為「985」，壹獎共74注中獎，每注可得5000元。

第115000010期4星彩中獎號碼為「5776」，壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

