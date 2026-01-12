為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    高雄酒駕男逆向拒檢！警破窗逮人手掌割傷縫合

    2026/01/12 21:59 記者黃良傑／高雄報導
    高雄酒駕許男逆向拒檢遭警方破窗逮捕，員警手掌割傷緊急送醫縫合。（記者黃良傑攝）

    高雄酒駕許男逆向拒檢遭警方破窗逮捕，員警手掌割傷緊急送醫縫合。（記者黃良傑攝）

    高雄市新興分局前金分駐所員警今（12日）晚8時，執行巡邏勤務經文武街附近，發現自一輛轎車逆向行駛，員警欲上前攔查，惟該車拒檢逃逸，遂隨後追緝並於苓雅區自強三路、永昌街口將該車攔停，期間駕駛拒不下車，警方持警棍破窗拉出許姓男子（49歲）壓制。

    許男經實施酒測確定酒測值超過法定標準，立即將他依現行犯逮捕，依涉公共危險、妨害公務等罪嫌移送偵辦，員警執勤破窗過程遭碎玻璃割傷，經就醫後左手掌縫2針，所幸並無大礙。

    許嫌除涉及逆向行駛，還因之前酒駕吊銷駕照，屬於無照駕駛，另拒檢逃逸等交通違規部分，依道路交通管理處罰條例舉發，最高可處罰新台幣罰鍰7萬3800元罰鍰。

    新興分局強調，警方將針對酒駕等惡性重大違規，加強取締，並再次呼籲，酒後駕車是為人所唾棄的違法行為，民眾切勿貪圖一時方便，酒後駕車，本分局會強力執法與宣導防治，以維用路人安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高雄酒駕男逆向拒檢遭警方破窗逮捕，警手掌割傷緊急送醫縫2針。（民眾提供）

    高雄酒駕男逆向拒檢遭警方破窗逮捕，警手掌割傷緊急送醫縫2針。（民眾提供）

