為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台66線西向平鎮路段雜物散落內側車道 一度無法通行

    2026/01/12 21:30 記者李容萍／桃園報導
    雜物一度散落台66線西向平鎮路段內側車道，無法通行。（中壢工務段提供）

    雜物一度散落台66線西向平鎮路段內側車道，無法通行。（中壢工務段提供）

    台66線西向平鎮路段（約19.6公里），今（12）日下午1點20分因不明車輛貨物綑綁不佳，車上的紙箱、紙板等雜物散落一地，佈滿內側車道無法通行，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段接獲通報後立即派員處理，於下午3點完成散落物清理排除路況。

    中壢工務段表示，此事故是因不明車輛未綁牢固貨物以致掉落，依據「道路交通管理處罰條例」第30條規定，貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，甚至載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

    中壢工務段呼籲各式貨車駕駛人行駛前應確實檢查所裝載物品是否牢固、覆蓋與無洩漏，謹守「切勿超載、務必綁牢、安全上路」3原則，用路人切莫心存僥倖，以免影響行車安全並遭受裁罰。

    雜物一度散落台66線西向平鎮路段內側車道，無法通行。（中壢工務段提供）

    雜物一度散落台66線西向平鎮路段內側車道，無法通行。（中壢工務段提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播