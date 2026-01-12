為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    事情大條！男搭酒駕車連坐罰1萬5拒繳 受贈透天厝被查封秒出面

    2026/01/12 20:05 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市許姓男子乘坐酒駕友人車輛被連帶開罰1萬5000元拒不繳納，直到名下透天厝被查封面臨法拍，才出面辦理分期並繳納首期9萬7000元款項。（行政執行署桃園分署提供）

    

    桃園市新屋區許姓男子因乘坐酒駕友人車輛，被連帶開罰1萬5000元卻不繳納，經移送法務部行政執行署桃園分署執行，連同其他滯欠罰鍰及全民健康保險費等，共積欠32萬餘元，許男面對執行官數度催繳始終不理會，直到近期受贈的透天厝被查封才意識到情況不妙，急忙出面辦理分期繳還並繳納第一期款項9萬7000元，房屋暫時免遭法拍。

    桃園分署表示，近期持續針對滯欠酒駕罰鍰案件展開強力執行，其中，新屋區32歲許姓男子2023年3月間乘坐酒駕友人車輛，被桃園市政府交通事件裁決處裁罰1萬5000元，因逾期未繳於2024年被移送桃園分署執行，執行官多次扣押許男金融帳戶存款均未扣得款項，其間，許男雖多次表示將至桃園分署辦理分期繳納，卻都放鴿子。

    執行官後來發現，許男於2025年5月間因受贈取得1筆位於新屋區的房地，隨即執行查封，許男得知名下透天厝被查封才知事態嚴重，急忙聯繫執行官表示該房地是其叔叔所贈，請求切勿進行拍賣，隨即籌錢於上星期前往分署辦理分期、繳納首期款項9萬7000元，暫時解除房屋遭拍賣危機。桃園分署表示，許男若未持續按期繳納，仍將依法執行拍賣程序。

