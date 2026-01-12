為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園中壢聯結車火燒車！ 濃煙衝天波及國1往中壢方向回堵

    2026/01/12 18:36 記者李容萍／桃園報導
    桃園中壢聯結車火燒車！車頭竄猛烈火舌、濃煙衝天際。（取材臉書粉專「我是中壢人」）

    桃園市中壢區中園路、黑松公司附近，今（12）日下午4點許發生聯結車火燒車意外。聯結車車頭起火燃燒，火勢約半小時撲滅，幸無人員受傷受困，但救災現場一度影響國道一號南下往中壢方向交通。中壢警分局接獲消防單位通報後，立即派員趕赴現場處置，迅速啟動交通疏導與應變機制。

    目擊民眾第一時間拍下這輛聯結車因為冒火急停中園路正中央，車頭不斷竄出火舌，濃煙直衝天際，桃園市消防局第二大隊內壢分隊於下午4點21分接獲報案，共調派消防人員19名、消防車8輛、救護車1輛前往搶救，於下午4點28分到達出水灌救，現場燃燒面積3平方公尺，於下午4點44分控制、4點55分撲滅火勢，所幸59歲林姓駕駛及時逃出，沒有人受傷。

    由於事故地點緊鄰國1往中壢交流道旁，已經影響周邊交通，中園路一帶，已經出現車潮回堵，甚至延伸到高速公路南下路段，中福派出所所長李舜程獲報率3名員警實施交通管制，分局立即透過警廣及「友桃交訊網」CMS即時發布路況與替代道路資訊及啟動「交通快打」，迅速引導用路人改道行駛，降低回堵情形。

    現場火勢撲滅後，警方聯繫拖車拖離車輛及清潔隊處理現場油漬及車體殘渣，詳細起火原因仍待火調單位進一步釐清。

    桃園中壢聯結車火燒車！車頭竄猛烈火舌、濃煙衝天際。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢聯結車火燒車，中壢警方派員疏導交通。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢聯結車火燒車，中壢警方派員疏導交通。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢聯結車火燒車，中壢警方派員疏導交通。（記者李容萍翻攝）

    現場火勢撲滅後，警方聯繫拖車拖離已燒成廢鐵的聯結車。（記者李容萍翻攝）

    現場火勢撲滅後，警方聯繫拖車拖離已燒成廢鐵的聯結車。（記者李容萍翻攝）

