伍麗華遭國民黨罷免連署造假案 國民黨組發會副主委黃碧雲等3人認罪

原住民立委伍麗華遭到國民黨涉嫌不實造假罷免連署案，國民黨組發會副主委黃碧雲（右）今在法庭上認罪。（記者葉永騫攝）

民進黨山地原住民立委伍麗華遭到國民黨涉嫌不實造假罷免連署案，屏東地檢署起訴9人，屏東地方法院今天首度開庭，傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲等3人，其中李得全因病告假，3人均認罪，開庭短短不到30分鐘就結束。

屏東地檢署偵辦伍麗華罷免連署造假案，去年10月依偽造文書、違反選罷法、個資法等罪嫌，起訴國民黨組發會前主委許宇甄、組發會副主委黃碧雲、組發會專委謝友光及隋姓男子、組發會編審柯姓男子、立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩、負責原住民事務專委李得全、萬姓志工團長共9人。

屏東地方法院今天首度開準備程序庭，第一批傳訊黃碧雲、謝友光，李得全3人，其中李得全因為罹患癌症請假，由律師代表出庭請假到6月。

審判長在法庭上分別詢問3名被告，對於檢方起訴犯罪事實有無意見，黃碧雲及謝友光均認罪，黃碧雲坦承抄寫提議人名冊、裝訂提議人冊，謝友光委任律師辯論說，謝友光是依上級指示抄寫名冊，所從事的工作取代性很高，希望法官從輕量處。李得全委任律師則指出，當事人李德全認罪。伍麗華委任律師說，請法官依法審理。

屏東地院首度開庭後，預定下周傳訊盧縣一、張芳碩2人，2月再傳訊其他4人到案說明。

