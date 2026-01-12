周渝民夫妻被詐3447萬保費求償 保險員開庭痛哭：有筆684萬沒收到

「仔仔」周渝民與老婆喻虹淵被詐保費3447萬元。（資料照，翻攝臉書）

F4「仔仔」周渝民與老婆喻虹淵委託女保險經紀人馮瑤華，購買高達6年期的儲蓄型保單，每年要繳684萬元保費，卻被侵吞3447萬元，女業務被判刑2年8月定讞。民事判馮女與公勝保經公司及主管須連帶賠償2063萬8995元；相關人針對民事提起上訴，高等法院民事庭今審理，馮女今聲淚俱下強調沒收到其中一筆684萬元，沒拿的就真的沒拿，她也說對仔仔夫妻、主管很抱歉，自己有意願還款。

喻虹淵2018年在馮瑤華推銷下，由周渝民出面簽下遠雄人壽6年期儲蓄型保單，並約定每期以自動扣款方式支付684萬元。未料，繳完首期後，馮謊稱大額轉帳易被查稅，慫恿喻虹淵以現金繳交第二期保費1369萬元。喻虹淵2021年收到遠雄催繳通知，馮仍以帳務出錯拖延，繼續詐走第四期保費，喻虹淵後續發現累積欠繳長達5年，才與丈夫提告。

法院認定，馮瑤華涉4項詐欺取財罪，刑事部分已判2年8個月定讞；民事判決，馮瑤華與公勝保經公司及主管須連帶賠償2063萬8995元。

馮瑤華已入監，高等法院民事庭今審理時，馮女以視訊聽庭，但周渝民夫妻並未到庭，而是委託律師到場。

馮女在視訊一度痛哭表示，非侵吞3447萬元保費，其中有一筆並未收到，應是2000多萬元，強調此案她真的是做錯事，也認錯，但沒拿的錢真的沒拿，希望法官能幫忙。

馮瑤華邊哭邊向周渝民夫妻道歉，她說：「對喻虹淵、周渝民，以及主管蘇孟堂等人道歉，這件事真的是我做錯了，我也有意願還款，只是目前在監無法賠償。」

馮女主管蘇孟堂的辯護律師表示，蘇孟堂願意將此案所賺佣金退還；至於遠雄人壽則認為此案完全是馮女犯罪，目前無賠償意願。高院民事庭諭知下次開庭時間為3月16日上午10時30分。

