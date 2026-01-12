為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南東區透天厝冒大火！消防員急灌救 警助確認屋內無人

    2026/01/12 18:45 記者王俊忠／台南報導
    台南市東區大同路一段一七五巷內一處透天民宅冒出大火與濃煙，消防員急到場灌救。（民眾提供）

    台南市東區大同路一段一七五巷內一處透天民宅冒出大火與濃煙，消防員急到場灌救。（民眾提供）

    首次上稿 18:01
    更新時間 18:45（新增火勢獲控、住戶在外）

    台南市東區大同路1段175巷內一棟透天民宅今（12）日傍晚驚傳失火，1、2樓有火煙竄出，消防員獲報到場緊急灌救，火勢已獲控，幸住戶未在屋內未有傷亡，失火原因待進一步調查釐清。

    今天下午5點14分許，台南市消防局119接獲民眾報案指台南東區透天厝失火，消防局先遣分隊到場時見1、2樓已冒出大量火舌與濃煙，即布水線射水滅火與防護向一旁建築物延燒。有鄰居表示，此住宅平時有住人，但尚無法確認人員是否已逃生，消防人員持續射水灌救中。

    迄5點40多分，救災人員向消防局回報表示3、4樓仍有明顯火勢，1、2樓火勢稍緩，持續射水搶救，迄6點許，火勢受到控制，消防人員進行殘火處理；對於失火原因，將要進一步調查釐清。

    南市消防局長楊宗林受訪時表示，經轄區警方協助聯絡失火民宅的住戶，所有住戶人員都在外面、都已聯絡上，沒有任何住戶在屋內。

