車手集團內鬥！「小辣椒」被出賣 詐171萬面臨50年8月刑期

綽號「小辣椒」的萬女加入「李別問」詐騙集團，擔任收水手總指揮，組成車手集團，她在彰化、台中、雲林、新竹共有10組提款車手，每次提領金額約2至5萬之間，1個月內造成24人共171萬4000元的損失，該案經彰化地院審理認定她犯24罪，每罪在2年至2年半之間，總宣告刑為50年8月。

法界人士表示，萬女在其它法院仍有案件審理中，將來應執行刑會考量她的犯後態度，是否跟被害人和解再酌情減刑。

判決書指出，萬女和馮姓男友（另案審理）於2021年6月加入名為「李別問」的詐騙集團，「李別問」負責與詐騙機房聯絡，並於Telegram成立「車手群組」，由萬、馮兩人擔任「車手總指揮」，馮男在群組中具體指揮如何提款、如何收交水等具體事項。兩人分別台中、彰化、雲林、新竹召募10組共28名提款車手，這些車手集團已被警方瓦解。

警方逮捕黃姓車手頭，黃男在車手提款時會在旁監督，收水後將款項交給萬女或馮男，馮、萬再交給「李別問」。該案馮男先落網遭羈押，內部產生矛盾，不久黃男也跟落網，黃男不爽，進而供出馮的女友萬女也是「車手總指揮」。

檢方統計萬女指揮提款車手部分，共有24人受害，損失的金額大都在2萬至5萬之間，被害人都是接到詐團假冒銀行服務人員、網購店家、電信客服人員電話，告知信用卡、網路購物、電話費「重覆扣繳」，必須將消費額轉出，被害人一緊張，便依對方指示到ATM操作而「入坑（轉入人頭帳戶）」，最後都索討無門。

