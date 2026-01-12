為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南投肥料車下坡失控翻覆 駕駛死亡、車斗拋飛3人「1死2傷」

    2026/01/12 16:57 記者劉濱銓／南投報導
    南投水里鄉山區，載運肥料的貨車下坡失控翻覆，造成駕駛與車斗上的3名移工2死2傷。（民眾提供）

    南投水里鄉山區，載運肥料的貨車下坡失控翻覆，造成駕駛與車斗上的3名移工2死2傷。（民眾提供）

    南投水里鄉山區農路，10日下午陳姓男子開著貨車，車斗載著3名移工到山上送肥料，惟行經一處險降坡來不及轉彎，導致車輛失控衝到下方農地，撞斷電線桿翻覆，陳男當場死亡，車斗3人則拋飛1死2傷，轄區集集警方表示，該事故恐與不熟陡坡路況有關，至於是否有機件故障或其他原因，仍要進一步調查。

    集集警方表示，事發地點在水里偏遠山區，當時陳男開著3噸半貨車載約50包肥料，車斗上還載有3名逾期失聯印尼籍移工，一車4人前往山區送肥料。

    抵達山區農地後，因地勢較陡，貨車下坡時錯過第1個轉彎路口，便沿著直路待第2處路口再轉彎，但就在要過彎時，卻煞車不及失控，整輛車衝往下方農地，接連撞斷電線桿與檳榔樹後翻車。

    警方說，駕駛陳男因強烈撞擊、頭部重創當場死亡，車斗3名移工則被拋飛，其中1人傷勢嚴重送醫不治，其餘2人分別是腿部骨折與腦震盪，目前仍在醫院治療。

    就事故現場研判，貨車錯過第1個路口後，因遭遇險降坡路段，加上對路況不熟，才會煞車不及未能轉入平緩路段，最後翻覆造成傷亡。

    陳男在檢察官完成相驗後，家屬對死因未有意見，至於3名死傷移工，之後將請移民署專勤隊協助後續處理，並呼籲前往偏遠山區時，民眾務必確認車輛狀況，最好有當地人帶路、照看，以維護行車安全。

    南投水里鄉山區，載運肥料的貨車下坡失控，並撞斷電線桿翻覆，造成車上4人2死2傷。（民眾提供）

    南投水里鄉山區，載運肥料的貨車下坡失控，並撞斷電線桿翻覆，造成車上4人2死2傷。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播