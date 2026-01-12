南投肥料車下坡失控翻覆 駕駛死亡、車斗拋飛3人「1死2傷」

南投水里鄉山區，載運肥料的貨車下坡失控翻覆，造成駕駛與車斗上的3名移工2死2傷。（民眾提供）

南投水里鄉山區農路，10日下午陳姓男子開著貨車，車斗載著3名移工到山上送肥料，惟行經一處險降坡來不及轉彎，導致車輛失控衝到下方農地，撞斷電線桿翻覆，陳男當場死亡，車斗3人則拋飛1死2傷，轄區集集警方表示，該事故恐與不熟陡坡路況有關，至於是否有機件故障或其他原因，仍要進一步調查。

集集警方表示，事發地點在水里偏遠山區，當時陳男開著3噸半貨車載約50包肥料，車斗上還載有3名逾期失聯印尼籍移工，一車4人前往山區送肥料。

抵達山區農地後，因地勢較陡，貨車下坡時錯過第1個轉彎路口，便沿著直路待第2處路口再轉彎，但就在要過彎時，卻煞車不及失控，整輛車衝往下方農地，接連撞斷電線桿與檳榔樹後翻車。

警方說，駕駛陳男因強烈撞擊、頭部重創當場死亡，車斗3名移工則被拋飛，其中1人傷勢嚴重送醫不治，其餘2人分別是腿部骨折與腦震盪，目前仍在醫院治療。

就事故現場研判，貨車錯過第1個路口後，因遭遇險降坡路段，加上對路況不熟，才會煞車不及未能轉入平緩路段，最後翻覆造成傷亡。

陳男在檢察官完成相驗後，家屬對死因未有意見，至於3名死傷移工，之後將請移民署專勤隊協助後續處理，並呼籲前往偏遠山區時，民眾務必確認車輛狀況，最好有當地人帶路、照看，以維護行車安全。

南投水里鄉山區，載運肥料的貨車下坡失控，並撞斷電線桿翻覆，造成車上4人2死2傷。（民眾提供）

