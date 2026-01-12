為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    通緝犯做完筆錄忽持物品自殘 偵查佐制止被咬傷

    2026/01/12 16:54 記者李容萍／桃園報導
    桃園市龍潭警分局發生通緝犯筆錄做完情緒失控，持「利器自殘」意外，即時發現的偵查佐伸手制止被咬傷。（記者李容萍攝）

    桃園市龍潭警分局發生通緝犯筆錄做完情緒失控，持「利器自殘」意外，即時發現的偵查佐伸手制止被咬傷。（記者李容萍攝）

    桃園市一名50多歲蔡姓男子，因涉及槍砲案被通緝，昨（11）日由桃園地檢署檢察官指揮龍潭警分局，鎖定蔡男行蹤後將人帶回。蔡男深夜11點許製作筆錄後，不知從何處拿到疑似指甲挫物品自殘，一名現場戒護偵查佐見狀制止，卻被蔡男反咬一口受傷，外傳蔡男疑有法定傳染病，目前由醫院進一步檢驗中。

    據了解，蔡男因涉及2起槍砲案、1件偽造文書被法院通緝，警方昨日查獲時，蔡男車內還有3把改造手槍、子彈數十發，火力驚人。

    龍潭警方將涉案蔡男帶回偵查隊調查，偵訊過程中，蔡男疑因情緒激動，出現突發自我傷害行為，現場戒護偵查佐即時發現後立即制止，過程中遭犯嫌咬傷，通報119戒護送醫。警方及蔡男經送醫治療後，傷勢均無大礙。全案依程序移送桃園地檢署偵辦。

    警方強調，針對蔡男持有疑似指甲挫物品自傷物品的來源，警方第一時間已進行搜身但未發現，目前已主動展開內部調查以釐清相關戒護流程有無疏失，並持續強化人犯戒護安全及教育訓練。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

